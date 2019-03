Castelnuovo



Annalaura Mugno ospite del Panathlon Garfagnana

venerdì, 8 marzo 2019, 17:22

Proseguono gli incontri periodici del Panathlon International Club Garfagnana alla scoperta degli sport minori. Ospite questa volta Annalaura Mugno, campionessa del mondo di corsa con le ciaspole, alla conviviale che avrà luogo venerdì 15 marzo alle 20.15 presso il ristorante da “Carlino” a Castelnuovo Garfagnana.



Fiorentina, classe 1987, atleta di punta del GS Orecchiella Garfagnana, specializzata nella corsa in montagna, ha conquistato il gradino più alto del podio in Val di Non lasciandosi dietro le spalle la reggiana Isabella Morlini (che nel passato ha vinto tre edizioni della gara) e soprattutto la campionessa in carica, la Statunitense Michelle Hummel (USA).

"Questa volta parleremo della “Ciaspolada” ovvero della corsa con le “racchette da neve” o Ciaspole - commenta il Panathlon -, uno sport invernale praticato agonisticamente e non in tutto il mondo, soprattutto nei paesi Nordici e da qualche anno anche in Garfagnana".

Annalaura, sarà accompagnata da Fabio Salotti, anch’egli forte atleta del GS Orecchiella dal 2015, dove fra l’altro riveste il ruolo di consigliere dirigente e addetto alla squadra femminile impegnata nelle varie prove del Campionato Italiano di Corsa in Montagna e da Massimo Santucci, attuale direttore tecnico della squadra.