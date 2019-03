Castelnuovo



Bianchini: "Sanità, Asl distoglie l’attenzione dal nocciolo della questione"

sabato, 2 marzo 2019, 18:15

La consigliera di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana, Silvia Bianchini, risponde all'Asl dopo la replica al suo intervento sul pronto soccorso del Santa Croce e il centro socio sanitario.



"Prendo atto della risposta che l’USL ha voluto inviarmi - esordisce -, risposta sorprendentemente veloce, a tal punto che su alcuni giornali è uscita ancor prima del mio intervento!"



"Dal comunicato - commenta Bianchini - si evince però come l’azienda sanitaria sia propensa a distogliere l’attenzione dal nocciolo della questione. Ovviamente non possiamo che essere tutti felici che il pronto soccorso di Castelnuovo non abbia risentito della improvvida decisione, seppur provvisoria, di richiamare, per alcuni giorni la settimana, la responsabile di Castelnuovo a Lucca al fine di sopperire ad un problema di sotto-organico. Il merito di questo è sicuramente da attribuire all’impegno e alla preparazione di tutti coloro che, a vari livelli (dalla responsabile stessa, ai medici, agli operatori), prestano quotidianamente il loro servizio in questa struttura e sono preparati ad affrontare tutte le difficoltà che un punto di emergenza comunque comporta. Per cui, preso atto di ciò, continuo a non condividere questa operazione, con la quale l’USL sembra, ancora una volta, perdere di vista l’esigenza prioritaria dei cittadini della Garfagnana. Tra l’altro tale operazione è riconducibile all’allarme lanciato in questi giorni dai sindacati sulla questione del personale sotto-organico nella sanità lucchese, che riguarda direttamente anche il nostro ospedale e ci da' la misura della situazione che non risulta, al momento, essere rassicurante".

"Per quanto riguarda invece il Centro Socio Sanitario - incalza Bianchini - apprendo con estremo piacere che nel prossimo mese di marzo è prevista l'inaugurazione dei nuovi locali. Sarò certamente in prima fila a festeggiare l'evento, e mi auguro che in quell'occasione l'USL, oltre che a compiacersi per il risultato raggiunto, prenda consapevolezza dei disagi provocati in questi ultimi anni ai medici, agli operatori e a tutte le famiglie che usufruiscono di quel servizio".

"Il nostro gruppo di opposizione - conclude - si è sempre interessato in maniera attiva e costruttiva ai problemi della sanità nella Valle, tra l’altro richiedendo più volte la convocazione del consiglio comunale di Castelnuovo su problematiche relative alla sanità ed in particolare al funzionamento dell’ospedale Santa Croce. Il tutto, a prescindere dalle ideologie politiche, sempre con l'unico ed esclusivo obiettivo di garantire alla comunità un servizio dignitoso e in grado di dare le risposte necessarie alle esigenze di un territorio come il nostro. Noi tutti continueremo a lavorare e a vigilare in quest'ottica".