Castelnuovo



Coldiretti, inaugura la nuova sede a Castelnuovo

martedì, 5 marzo 2019, 09:55

Servizi su misura per cittadini ed imprese, accoglienza ed accessibilità. Nuovo ufficio zona di Coldiretti a Castelnuovo Garfagnana. La principale organizzazione agricola della provincia di Lucca è pronta, dopo una prima fase di collaudo, ad inaugurare sabato 9 marzo, alle 11, il nuovo quartier generale nel cuore della Garfagnana in via Valmaira, 26.



“Non una semplice sede – spiega Maurizio Fantini, direttore Coldiretti Lucca – ma un punto di riferimento per il mondo agricolo che per i cittadini che possono trovare tutti i servizi dal patronato al Caf. La presenza di Coldiretti in Garfagnana è storicamente radicata e diffusa con la nuova sede di riferimento della zona Garfagnana e Media Valle e ben cinque recapiti settimanali tra Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Piazza al Serchio, Giuncugnano e Gallicano. La nuova sede aggiunge caratteristiche importante per una fruibilità migliore come la possibilità di parcheggio: elemento indispensabile per tutti i fruitori dei nostri servizi”.



All’inaugurazione sono stati invitati a partecipare il presidente provinciale, Andrea Elmi, i rappresentanti delle istituzioni locali. Per l’occasione saranno premiate anche alcune aziende storiche della Garfagnana.

E’ la terza sede che Coldiretti apre nell’ultimo quinquennio dopo la sede provinciale di Lucca, in via Augusto Passaglia, e della Versilia, a Lido di Camaiore, presso la Corte Anna Magnani: “oggi – prosegue Fantini – possiamo contare su sedi principali e su ben 12 recapiti settimanali. Siamo l’associazione più presente sul territorio: siamo praticamente in quasi tutti i comuni della provincia di Lucca. Coldiretti è sempre più l’associazione di riferimento dei cittadini attraverso il suo patronato Epaca e i servizi fiscali del Caf. Un punto di riferimento indispensabile per le quasi due mila cinquecento imprese agricole della provincia di Lucca che con cui stanno facendo un percorso di innovazione e sviluppo destinato a garantire un futuro al più importante settore economico del paese”.