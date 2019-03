Castelnuovo



Cooperative di comunità, un incontro per parlarne a Castelnuovo

giovedì, 21 marzo 2019, 15:00

In venticinque hanno già un progetto finanziato e sono al lavoro. Ma l'esperienza delle cooperative di comunità, complice anche il bando della Regione Toscana che a dicembre ha messo a disposizione 1 milione e 200 mila euro, sta contagiando anche altri territori. Così di questo particolare tipo di cooperative dove sono soci attivi quasi tutti gli abitanti di un borgo, che stanno fiorendo in questi mesi una dietro l'altra per strappare paesi piccoli e piccolissimi ad un futuro fatto di sempre meno abitanti e sempre meno risorse, si parlerà anche a Castelnuovo di Garfagnana.

Chi finora si è mosso altrove in Toscana lo ha fatto nel segno della riscoperta di antiche radici, di nuove forme di economia (e di utili da investire in servizi) e di un turismo diffuso e sostenibile. Da Castelnuovo sul bando dell'anno scorso non sono arrivati progetti. Adesso iniziano a pensarci.

L'incontro pubblico, a cui parteciperà l'assessore alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli insieme al sindaco Andrea Tagliasacchi, si svolgerà alle 17 di venerdì 22 marzo nella sala "Luigi Suffredini" in piazzetta Ariosto a Castelnuovo di Garfagnana.