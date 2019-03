Effetto Cinema, primo appuntamento con “Il Sacrificio del Cervo Sacro”

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 7 marzo 2019, 16:44

La Misericordia di Castelnuovo, come annunciato alla popolazione in chiesa durante la Giornata della Misericordia, grazie alle donazioni delle tessere dei soci sostenitori, dopo aver acquistato la teca riscaldata per il DAE all'arco di Piazza Umberto I, ha comprato anche il DAE da mettere presso la struttura del Centro Alzaimer...

giovedì, 7 marzo 2019, 12:35

Tre feriti a seguito di uno scontro frontale tra due auto, avvenuto stamattina intorno alle 10.53, sulla strada alle porte di Castelnuovo, in località Acquabona. La più grave è una ragazza di 20 anni trasferita in codice rosso all'ospedale di Lucca

giovedì, 7 marzo 2019, 08:48

Iniziativa in programma, presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo, per venerdì 8 marzo. La serata è organizzata dall'amministrazione comunale. Durante questo evento verranno riproposte le varie attività che la commissione pari opportunità ha svolto in cinque anni di mandato

martedì, 5 marzo 2019, 17:23

Un’opera necessaria alla viabilità tra il comune di Molazzana e quello di Castelnuovo di Garfagnana che andrà a migliorare le condizioni di accesso ad un’area a vocazione agricola e silvicolturale, favorendone lo sviluppo ma potenziando anche la circolazione turistica tra Castelnuovo e i borghi storici della Garfagnana

martedì, 5 marzo 2019, 09:55

La principale organizzazione agricola della provincia di Lucca è pronta, dopo una prima fase di collaudo, ad inaugurare sabato 9 marzo, alle 11, il nuovo quartier generale nel cuore della Garfagnana in via Valmaira, 26

sabato, 2 marzo 2019, 18:15

La consigliera di minoranza del comune di Castelnuovo di Garfagnana, Silvia Bianchini, risponde all'Asl dopo la replica al suo intervento sul pronto soccorso del Santa Croce e il centro socio sanitario