Castelnuovo



Il Coffee Service Illy si sposta in piazza: inaugurata la nuova sede

sabato, 2 marzo 2019, 16:09

di andrea cosimini

Dalla vecchia sede in via Garibaldi, a quella nuova nella centralissima Piazza Umberto I. Il negozio "Coffee Service Illy" ha inagurato oggi pomeriggio, alle 15.30, i nuovi locali al numero civico 1/b alla presenza del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, del presidente del consiglio comunale Francolino Bondi e di molti clienti e visitatori.



L'attività, aperta dal 2007, svolge un servizio di distribuzione di caffè, sia per privati che per aziende, nonché di assistenza su tutti i tipi di macchine. A questo, il negozio assoccia anche la vendita di prodotti italiani di qualità, dal cioccolato Domori ai prodotti dell'azienda Agrimontana (entrambi soci del gruppo "Illy"), e, dall'anno scorso, anche della pasticceria Filippi, azienda anch'essa italiana ed associata al negozio, per prodotti di Natale (panettoni artigianali) e di Pasqua (colombe e prodotti secchi).



"Abbiamo spostato tutto nella nuova sede - hanno affermato Katy Bacci, titolare del negozio, e Giordano Bacci, socio e padre -, ufficio e attività, quindi vi aspettiamo. La nostra vita è il caffè. Vendiamo capsule compatibili, sia Lavazza che Nespresso, nonché tazzine da collezione. Collaboriamo con l'azienda "Caffè d'Italia", che produce sia le macchine del caffè che i cappuccinatori, ed ha diversi tipi di miscele di solubili, tè e camomille. "Caffè d'Italia", tra l'altro, è l'unica azienda che ha la capsula biodegradabile. Siamo infine un'azienda convenzionata "Liones" e possiamo offrire tutti i vantaggi che essa offre. Veniteci a trovare e, se non avete la card, ve la diamo noi".



Il sindaco Tagliasacchi, nel commentare con entusiasmo la nuova apertura, ha voluto approfittare per analizzare il momento difficile, ma allo stesso tempo di rilancio, che sta vivendo il capoluogo garfagnino: "Abbiamo qui davanti - ha esordito - due esempi di rivivacizzazione della piazza che rappresentano, a mio avviso, un segnale molto importante: la Bottega del Gelato e il Coffee Service Illy. Due nuove aperture in piazza, tra l'altro, posizionate una di fronte all'altra. Da un lato, quindi, non va sottovalutato il fatto che sicuramente c'è una crisi generale del tessuto commerciale; dall'altro, però, ci sono delle spinte nuove interessanti".



"Non scordiamoci - ha sottolineato il sindaco - che in questa piazza, qualche mese fa, era chiuso il tradizionale alimentari Castelli, che poi ha riaperto, grazie al coraggio di commercianti locali, e si è ripreso. Stesso discorso vale per la Bottega della Gelateria, la Coffee Service Illy, e l'agenzia viaggi che abbiamo di recente inaugurato. Tenendo conto anche dei nuovi investimenti che sono stati fatti su Castelnuovo, penso alla Valserchio, non posso che dichiararmi cautamente ottimista. Certo, avremo bisogno di tempo. Ma sono convinto che si può rilanciare l'attività commerciale a Castelnuovo, magari con un taglio più turistico. Ora, infatti, partirà anche il cantiere della Rocca Ariostesca che rappresenterà, indubbiamente, un traino nuovo ed avrà una prospettiva a medio-termine".



Al taglio del nastro è seguito un piccolo rinfresco offerto dal negozio. "Colgo l'occasione - ha concluso Katy Bacci - per ringraziare la mia famiglia, che è sempre presente, e il signor Raffaello Simonetti, titolare dell'immobile e proprietario, che ci ha aiutati in tutto per la riuscita dell'apertura".