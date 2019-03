Castelnuovo



Incontro con l’arte di Alessandro Fruzzetti al Circolo Fotocine Garfagnana

martedì, 19 marzo 2019, 11:51

Questa sera, martedì 19 marzo, il Circolo Fotocine Garfagnana ospiterà a Castelnuovo di Garfagnana, nella sua sede al Villaggio UNRRA, 44 l’incontro con il fotografo Alessandro Fruzzetti, giovane fotoamatore emergente che ha raccolto notevoli successi con innovativi progetti fotografici.

Alessandro Fruzzetti è nato a Pisa nel 1971. Da sempre appassionato di arti visive in genere quali il disegno e la pittura, nel 2012 si è avvicinato al mondo della fotografia iscrivendosi al Fotoclub Collesalvetti BFI. Attento alla composizione delle immagini, che spesso hanno un’impronta geometrica, realizza i suoi progetti con qualsiasi mezzo a disposizione: reflex, compatte, scanner o smartphone, purché congeniali all’idea centrale da realizzare. Si interessa principalmente di racconti per immagini. È stato finalista fra gli autori dell’anno FIAF Toscana 2015, secondo classificato ex-aequo fra gli autori FIAF Toscana 2016.

E’ stato fra i finalisti di Portfolio Italia nel 2016, 2017 e 2018. Ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive a Sestri levante, Merano, Livorno, Pisa e Bibbiena presso il CIFA (Centro italiano della fotografia d’autore). Le sue opere più conosciute: “Memoria a breve termine” intende porsi come riflessione sulla memoria dei momenti più importanti della nostra vita affidata alle memorie degli smartphone e che rischiano di andare perduti per sempre. “Origami” un portfolio singolare che, per modalità di presentazione, ricorda quasi una installazione, un mosaico composto da tante tessere quadrate che piegate e aperte svelano la trama del racconto, consentendoci di leggere ed interpretare il pensiero dell’autore che, partendo da un approccio esistenziale, trascende la quotidianità, raccontando di momenti vissuti, per parlare di sentimenti e del suo intenso rapporto con il padre deceduto. “Black out” portfolio che tratta delle crisi di panico, attraverso un’opera concettuale, la cui struttura formale è complessa, materica (grazie alla stratificazione delle immagini stampate) e matematica. Un’uniformità cromatica e geometrica che pur sempre rivela una forte componente emozionale. L’incontro è a ingresso libero, caldamente raccomandato agli appassionati della fotografia come mezzo per indagare il mondo e approfondirne tanti aspetti in maniera artistica.