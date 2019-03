Castelnuovo



Misericordia, nuovo defibrillatore e corso Blsd

giovedì, 7 marzo 2019, 16:44

La Misericordia di Castelnuovo, come annunciato alla popolazione in chiesa durante la Giornata della Misericordia, grazie alle donazioni delle tessere dei soci sostenitori, dopo aver acquistato la teca riscaldata per il DAE all'arco di Piazza Umberto I, ha comprato anche il DAE da mettere presso la struttura del Centro Alzaimer “Domus Aurea”, dove la stessa Misericordia cura gli ospiti malati di alzaimer.

Anche questo DAE verrà inserito nella mappa dei DAE del 118. A breve sarà acquistato anche il DAE per esercitazione con il quale gli istruttori fanno i corsi alle persone laiche che vogliono imparare ad utilizzarlo. La Misericordia raccomanda alle persone interessate a partecipare al corso per il Blsd di rivolgersi alla sede di Castelnuovo mettendosi in contatto con i formatori.