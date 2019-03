Castelnuovo



Oltre 200 studenti a Castelnuovo per la manifestazione contro i cambiamenti climatici

venerdì, 15 marzo 2019, 15:10

di viola pieroni

Hanno sfilato oggi a Castelnuovo, in contemporanea con il resto del mondo, oltre 200 studenti in corteo attorno al comune, nella forma del famoso “girotondo”, per chiedere ai governi politiche e azioni più incisive per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale.



Striscioni, cartelli e canzoni hanno accompagnato la manifestazione, con fulcro in Piazza delle Erbe, dove era presente un palaeremita (una struttura gonfiabile) a cura del Parco dell'Appennino Tosco Emiliano, al cui interno sono stati proiettati video e immagini, e che ha attirato una folta folla di studenti e curiosi. Al centro della piazza un murales, creato dai ragazzi nella mattinata, e alcuni lavori della scuola primaria di San Romano.



A conclusione dell'evento, un intervento da parte degli studenti: “Gli scienziati ci dicono che abbiamo quanto ancora? 10, 20, 50 anni? L'autosufficienza del nostro pianeta è agli sgoccioli ed è assurdo come ignoriamo il problema. Per citare un libro, è come guardare nell’abisso ma dubitarne dell’esistenza. Ci stiamo tappando gli occhi e quando li riapriremo forse sarà troppo tardi. Abbiamo un countdown ambientale non solo scientifico: ognuno lo ha sulla propria coscienza. Ogni giorno in cui non cambiamo l’orologio scorre. E non possiamo continuare così.”



E ancora: “Noi siamo le generazioni che nel 2012 temevano per la fine del mondo, crediamo a profezie di 4 mila anni, ma non alla scienza odierna e alle sue prove tangibili. Stiamo vivendo su di una bomba ad orologeria che noi abbiamo creato, di cui sentiamo il ticchettio e che solo tutti insieme possiamo disinnescare”.



“Bisogna crescere – hanno concluso i manifestanti -, ci serve la scienza, persone che inventino e voglia di agire. Quindi ve lo chiediamo sia come giovani che come futuri adulti: noi cercheremo di cambiare, ma non vogliamo arrivare tardi. È ora il momento. Perché alla fine, il cambiamento climatico e la lotta all’inquinamento attraversa la politica, il commercio e l’economia: non deve essere strumentalizzato per fini propagandistici in politica, ma deve essere combattuto ogni giorno. Solo così si può dire di aver fatto davvero qualcosa, perché non si deve lottare solo in una manifestazione ma sempre, nella vita quotidiana".