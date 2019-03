Castelnuovo



Perdono il controllo dell'auto e finiscono fuori strada

sabato, 2 marzo 2019, 12:23

di andrea cosimini

Brutta avventura questa notte per due giovani, un ragazzo e una ragazza, che, poche curve sotto la Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, hanno perso il controllo dell'auto, un'utilitaria di colore bianco, finendo fuori strada la propria corsa.



Dalle prime notizie, i due occupanti non avrebbero, fortunatamente, riportato gravi ferite. L'auto però è rimasta in bilico lungo il versante ed è stato necessario stamattina l'intervento della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Garfagnana e del carroattrezzi per la sua rimozione.



Tutta da chiarire l'esatta dimanica. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, pare che i due giovani abbiano fatto tutto da soli, perdendo il controllo del mezzo, ed andando a sfondare il guard-rail lungo la strada. I due viaggiavano in salita, in direzione La Croce-Careggine. Il primo intervento sul posto è stato fatto dai carabinieri.