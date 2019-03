Castelnuovo



Scontro frontale tra due auto, tre feriti: grave una 20enne

giovedì, 7 marzo 2019, 12:35

Un incidente spettacolare ma che, per fortuna, è risultato meno grave di quanto sembrava in un primissimo momento. E' avvenuto stamattina, intorno alle 10.53, sulla provinciale alle porte di Castelnuovo, in località Acquabona.



Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto che ha visto, in tutto, tre feriti: uno trasferito in codice giallo all'ospedale di Castelnuovo Garfagnana, un altro, sempre in codice giallo, all'ospedale di Lucca (per una frattura alla gamba e un trauma toracico), e infine una terza ragazza, di 20 anni, portata all'ospedale di Lucca in codice rosso (per un trauma del bacino e un trauma cranico commotivo).



Sono intervenuti sul posto la Misericordia di Careggine, la Misericordia di Pian di Gioviano e la Misericordia di Castelnuovo. Intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere dell'auto la ragazza di 20 anni.



Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma non intervenuto sul luogo dell'incidente anche per le condizioni meteo avverse (in particolare vento).