Castelnuovo



"Serata Donna" al Teatro Alfieri

giovedì, 7 marzo 2019, 08:48

Iniziativa in programma, presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo, per venerdì 8 marzo. La serata è organizzata dall'amministrazione comunale. Durante questo evento verranno riproposte le varie attività che la commissione pari opportunità ha svolto in cinque anni di mandato. Dai vari convegni organizzati agli interventi nelle scuole. Verranno proposte foto e immagini significative dei progetti avviati con particolare risalto alle installazioni delle panchine, l'apertura del centro di ascolto per donne vittime di violenza e molto altro.



"Non sveliamo molto - dicono gli organizzatori - perché il tutto sarà presentato attraverso una suggestiva performance itinerante. Si aprirà la serata dalle 20 con un'apericena per arrivare all'inizio dello spettacolo vero e proprio alle 21.15. Il tutto grazie alla collaborazione de "la via Lattea" e la bravissima Michela Innocenti che ha curato l'organizzazione dell'intera serata oltre che essere regista e protagonista dello spettacolo "Mosaico".



"La serata - concludono - vedrà la preziosa collaborazione della commissione pari opportunità e sarà l'occasione per ringraziare tutte quelle associazioni che in questi cinque anni hanno accompagnato l'operato dell'amministrazione e in particolare il lavoro della commissione. Una rete di collaborazione che funziona e ci rende tutti orgogliosi".