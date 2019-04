Giornata mondiale dell'autismo, i vigili del fuoco illuminano di blu le proprie sedi

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 2 aprile 2019, 09:41

I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti questa notte intorno alle 4, in località "la Macchia", per l'incendio di un solaio di copertura in legno. Non si segnalano persone coinvolte

martedì, 2 aprile 2019, 08:51

Il terzo appuntamento di “Professione Donna”, organizzato dall'Associazione culturale Progetto Donna di Castelnuovo di Garfagnana, è dedicato alla storia e alla passione di Chiara Giannini attraverso il suo primo libro “Come la sabbia di Herat”

sabato, 30 marzo 2019, 12:01

Una manifestazione arrivata ormai a festeggiare il suo quinto anniversario "Selvaggia, festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme", presentata stamani presso il comune di Castelnuovo di Garfagnana e che, anno dopo anno, ha visto sempre più ospiti ed eventi arrivando ormai ad avere un risalto che va ben...

venerdì, 29 marzo 2019, 17:30

Silvia Bianchini, 49 anni, si candida a sindaco di Castelnuovo di Garfagnana. L’attuale consigliere comunale di opposizione sfiderà il sindaco uscente Andrea Tagliasacchi alle prossime elezioni amministrative

venerdì, 29 marzo 2019, 08:40

Nella nostra provincia i volontari si troveranno sabato 30 marzo (dalle 9 alle 19) presso la Brico di Viareggio e lo stand in Piazza Umberto I a Castelnuovo di Garfagnana, venerdi 5 aprile (dalle 9 alle 13) presso l’Ospedale Versilia e, infine, domenica 14 aprile (dalle 10 alle 19) all’evento...

giovedì, 28 marzo 2019, 16:43

La rappresentanza territoriale di Confartigianato della Garfagnana esprime apprezzamento per la lettera che il sindaco Andrea Tagliasacchi ha inviato alle famiglie di Castelnuovo in vista delle elezioni comunali