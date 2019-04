Castelnuovo



Tanta gente per Silvia Bianchini: "Con la mia squadra per il benessere delle persone"

sabato, 27 aprile 2019, 18:57

di andrea cosimini

Tanta gente, tanto entusiasmo, tanta energia per la presentanzione della candidata a sindaco Silvia Bianchini, 49 anni, reduce da un'esperienza formativa di cinque anni come consigliere comunale di minoranza tra i banchi dell'opposizione.



Sotto il Loggiato Porta di Castelnuovo, di fronte alla sua sede elettorale, l'aspirante primo cittadino ha svelato al pubblico i componenti della sua "squadra" (come lei stessa l'ha definita) composta da molti giovani ma anche da personalità con esperienza in ambito politico e amministrativo. Lo slogan scelto è "Verso scelte nuove": un motto diventato anche il nome della lista che la accompagnerà in questa avventura.



In apertura, Bianchini ha voluto spiegare innanzitutto i motivi della sua scelta di scendere in campo: "L'esperienza di questi cinque anni - ha esordito la candidata - è stata importante per me perché mi ha dato la possibilità di capire, da dentro, come funziona la macchina amministrativa. Per questo ho deciso di lanciarmi in questa sfida. Una sfida impegnativa e difficile, ma per questo appassionante. In questi anni ho capito cosa mi piaceva e non mi piaceva del modo di amministrare. Va bene i grandi progetti, infatti, ma quello che è mancato è stata la vicinanza alle persone".



La candidata è quindi passata ad illustrare come è nata la sua squadra: "All'inizio - ha spiegato - la mia è stata una decisione un po' sofferta; poi però ho cominciato a riscontrare l'appoggio di molte persone e il progetto è definitivamente decollato. La mia non è una lista, ma una squadra. E in una squadra tutti i componenti hanno un ruolo importante. Io mi sono autoeletta il "capitano" di questo gruppo, perché ci metto la faccia, ma ognuno di loro ha portato un contributo importante alla causa. Questa è una lista civica. Ogni candidato è stato interpellato in quanto persona. Insieme concordiamo sul fatto di rimettere al centro del lavoro di un'amministrazione il benessere degli individui. Benessere inteso come: venire incontro alle famiglie in difficoltà economiche, ad esempio, rimettendo in piedi il "fondo sociale" che 10 anni fa aveva fatto l'amministrazione Gaddi con mio zio Franco; ma anche prestare particolare attenzione alle famiglie con persone disabili; infine la possibilità di vivere Castelnuovo in sicurezza e con attrazioni anche per i nostri giovani".



In ultima battuta, Bianchini si è soffermata sul commercio e sulla sanità: "Siamo stufi di vedere tutte queste vetrine chiuse a Castelnuovo - ha concluso -. E' vero che non abbiamo la bacchetta magica, ma le piccole attenzioni alla vita quotidiana di ognuno di noi possono essere importanti anche per ravvivare un po' il commercio e la vita nel capoluogo. Quando si parla di benessere, infine, non si può non fare riferimento ai servizi essenziali. Ad esempio: la sanità. In questi anni abbiamo perso dei pezzi importanti del nostro ospedale e la direzione, purtroppo, è sempre quella. E allora ci vuole un'amministrazione che sappia opporsi in maniera adeguata a questo andamento".



La candidata è quindi passata a presentare, uno ad uno, i componenti della sua lista: Christopher Bechelli, un giovane molto attivo nel mondo del volontariato, che attualmente si occupa della direzione artistica degli eventi per una cooperativa cinematografica di Pisa; Chiara Lombardi, una ragazza che nel tempo libero fa la co-pilota di rally, entrata nella lista in punta di piedi ma con tante idee per i giovani che hanno finito per entusiasmarla; Lorenzo Biagioni, un ragazzo che nel tempo libero gestisce, assieme ad altre due persone, la discoteca "Drop" a Piano di Coreglia e che ha dato un importante contributo al programma per quanto riguarda le idee per i giovani; Morena Biagioni, una giovane mamma, il cui interesse è quello di mettersi a disposizione della città con un interesse soprattutto per l'ambiente, per il commercio e per il turismo; Stefano Coli, un giovane padre generoso, con tre figli, che ha già condiviso con Silvia Bianchini il percorso "scout"; Salvatore Nelli, avvocato e grande sportivo, facente parte del consiglio direttivo del Tennis Club; Silvio Andreucci, grande sportivo che si occupa di trasporto di materiali ferrosi, ma la cui attività principale, avendo la sua famiglia un'impresa agricola, è la coltivazione di farro Igp della Garfagnana; Letizia Triti che già cinque anni fa era in lista insieme a Silvia Bianchini, anche se non entrata in consiglio all'opposizione, ma sempre presente durante il mandato; Alessandro Venanzi, dipendente Conad, tra i primi ad essere stato contattato; Graziano Marchetti, geometra da tanti anni, che vive Castelnuovo tutti i giorni e che conosce come le sue tasche; Maristella Radicchi, anch'essa con un passato nel mondo "scout", che per 25 anni ha dedicato la sua vita alle persone che hanno bisogno; Pietro Iacconi, medico rinomato a livello nazionale, nonché consigliere comunale di minoranza tutt'ora in carica, che ha lavorato anche nell'ospedale di Castelnuovo per due anni.



Tra il pubblico, oltre al primo cittadino uscente di Vagli Sotto Mario Puglia, accompagnato dalla vice-sindaco Mirna Pellinacci (nonché vice-presidente del Parco Alpi Apuane), anche il consigliere (nonché capogruppo) Angiolo Masotti, "compagno di viaggio" in questi cinque anni all'opposizione di Silvia Bianchini, che in ultima battuta ha voluto augurare buon lavoro alla collega: "Credo che Silvia abbia tutti i numeri e tutte le doti per fare un'ottima campagna elettorale. E per vincerla. E' una ragazza impegnatissima nel sociale e che agisce in forma disinteressata. Quindi, signori, dategli il voto".