Castelnuovo



A Castelnuovo un incontro con il famoso fotografo Marco Barsanti

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:14

A Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini in Piazzetta Ariosto, è in pieno svolgimento la mostra “Plurale, singolare”, appuntamento primaverile proposto dal Circolo Fotocine Garfagnana, con il riconoscimento della FIAF ed il patrocinio del comune di Castelnuovo e dell’Unione Comuni Garfagnana.

Una mostra collettiva di lavori individuali di ben 12 autori: Stefania Adami “L'orizzonte degli eventi”, Valeria Coli ”Saariselkä, 5500k”, Pietro Guidugli “La Mandolata”, Simone Letari “Polesine terra fluida”, Simona Lunatici “Penombra”, Gigi Lusini “Le forme dell'acqua (cartoline)”, Maria Magagnini “Bocciofila Garfagnana”, Daniela Marchi “Gente di mondo”, Patrizio Pocai “Macrofotografia”, Mauro Prontelli “Futuro Vintage”, Luca Salotti “Attori non protagonisti [Islanda]”, Marco Venturi “Fornaci 0.0”. In mostra anche le foto dei partecipanti al Corso di Fotografia organizzato nella prima parte dell’anno dal Circolo garfagnino, ben 13 gli autori che si sono cimentati sul tema “La Casa”, declinato da ognuno in modo personale e creativo: Augusto Barile, Bernardo Bernardi, Silvia Bianchini, Isabella Bravi, Isabella Buriani, Alessia Fusari, Sara Gherardi, Giulio Giannotti, Giusi Gigli, Alessandra Guidi, Riccardo Lombardi, Jacopo Moscardini, Laura Tamagnini.

Nell’ambito della mostra “Plurale, Singolare” giovedì 9 maggio alle 21,15 presso la Sala Suffredini a Castelnuovo di Garfagnana incontro con il fotografo Marco Barsanti. Importante fotografo ed apprezzato insegnante di fotografia ha iniziato a dedicarsi alla fotografia nei primi anni ottanta come autodidatta, poi alcune esperienze specifiche in terra americana lo hanno stimolato ad approfondire le conoscenze. Nel 1994 un incontro-studio con i fotografi John Sexton e Morley Bear gli ha consentito di esplorare in maniera più estesa i contenuti del linguaggio fotografico. Il paesaggio dei suoi luoghi è divenuto a poco a poco il soggetto principale delle sue fotografie; osservandone gli aspetti naturali ha scoperto la bellezza nelle cose più abituali e semplici. Pertanto ha cercato di descrivere come in una roccia o in un albero possano essere presenti altri significati. Oggi sente qualcosa di speciale nel ritrarre l’armonia della figura umana nel paesaggio; Il corpo femminile, espressione di bellezza e sensualità, rievoca in lui il senso di appartenenza, di continuità con la natura. Nel 2016 ha partecipato al “Festival de la Photo de Nu” ad Arles – Le Baux de Provence. Si è da poco conclusa una sua mostra presso il Palazzo Carli di Sillico. Attualmente dedica particolare impegno all’insegnamento tecnico e storico dell’arte fotografica. Per chi vuole conoscere Marco Barsanti questo il suo sito internet: www.marcobarsanti.it Saranno consegnati anche gli attestati di partecipazione al corso di fotografia concludendo così una attività che aveva preso l via a fine gennaio con il coinvolgimento di 8 docenti e 19 allievi. L’ingresso alla manifestazione è libero. La mostra, cui hanno contribuito alcuni sponsor commerciali, resterà aperta fino a domenica 12 maggio a rappresentare una alternativa per gli abitanti e i tanti turisti che saranno a Castelnuovo in questo periodo