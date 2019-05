Castelnuovo



Adet organizza a Castelnuovo la “Giornata del Respiro”

martedì, 14 maggio 2019, 10:27

L’Adet – Accademia di Ecografia Toracica – il più qualificato ente nella promozione e diffusione delle conoscenze e della ricerca scientifica nell’ecografia toracica e l’Alor - Associazione Lodigiana di Ossigenoterapia Riabilitativa- nell’ambito dell’iniziativa “Academy Spring School” organizzano a Castelnuovo di Garfagnana la “Giornata del Respiro”.



Il 25 maggio dalle ore 10 alle ore 13 in piazza Duomo a Castelnuovo di Garfagnana sarà allestito uno stand per un servizio gratuito di screening spirometrico, misurazione pressione arteriosa e saturimetria, visite pneumologiche ed ecografia toracica aperto a tutta la popolazione residente. La spirometria rappresenta il test di funzionalità polmonare più diffuso e riproducibile per la diagnosi delle malattie respiratorie ostruttive e l’ecografia toracica è un nuovo metodo per approcciarsi al paziente con patologie polmonari.



L’evento sarà presieduto dal Direttore Scientifico dell’Adet – Dott. Gino Soldati – Direttore SS di Ecografia interventisca e d’urgenza USL Toscana Nordovest – dal Presidente Dott. Francesco Tursi – Dirigente Medico USC Penumologia – ASST Lodi – e dal Dr.Alberto Mariani medico locale di Medicina d’Urgenza.



Segreteria Organizzativa e Provider ECM del corso è Update International Congress srl, società operante da oltre 20 anni nella formazione medico-scientifica.