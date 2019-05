Castelnuovo



Asl: "Centro socio-sanitario, rampa d’accesso pronta nel mese di giugno"

giovedì, 16 maggio 2019, 17:31

L'Asl torna ad intervenire sulla questione relativa al centro socio-sanitario di Castelnuovo annunciando che la nuova rampa d'accesso per disabili sarà consegnata entro la fine di giugno.



"In merito al nuovo distretto di Castelnuovo Garfagnana - esordisce l'azienda - l’Azienda USL Toscana nord ovest ribadisce con orgoglio il grande impegno profuso nel dotare il territorio di un presidio sicuro".

"Il percorso di trasferimento nella nuova sede - spiega l'Asl - è stato infatti accelerato a causa delle condizioni non adeguate della vecchia struttura, che non consentiva agli utenti di utilizzare i servizi né agli operatori di lavorare in un ambiente sicuro. I tempi di trasferimento sono stati compressi proprio per queste necessità impellenti, ma l’azienda era consapevole fin dall’inizio del fatto che nella nuova sede c’erano alcuni aspetti da migliorare, a partire dalla necessità di realizzare una nuova rampa d’accesso per disabili, che infatti era già stata annunciata il giorno dell’inaugurazione e che sarà consegnata entro la fine del mese di giugno 2019".

"Inoltre - aggiunge -, come già preannunciato, a seguito di ulteriori valutazioni tecniche, in accordo con il proprietario dell’immobile, è stato anche deciso di ampliare la piattaforma dell’ascensore che porta al primo piano della struttura".



"Grazie ad una rivalutazione tecnica complessiva, sono quindi state individuate soluzioni rapide e definitive per consentire l’accesso alla struttura ad ogni persona ed in qualunque condizione. Questo a prescindere dai requisiti di legge che, come evidenziato in più occasioni, nella nuova sede distrettuale sono già adesso rispettati".