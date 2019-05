Castelnuovo



Bianchini attacca Tagliasacchi: "Su sanità serve concretezza, basta annunci"

venerdì, 24 maggio 2019, 15:24

La candidata a sindaco di Castelnuovo per la lista "Verso Scelte Nuove", Silvia Bianchini, attacca il primo cittadino uscente Andrea Tagliasacchi sul tema della sanità proprio nel giorno dell'annuncio del finanziamento di 6 milioni e 900 mila euro per l’adeguamento antisismico dell’ospedale.



“Il sindaco giusto per la sanità a Castelnuovo” Tagliasacchi esordì con questa frase al Teatro Alfieri nel maggio 2014... Ricordate? Ripercorriamo un po' di strada da allora. Si cominciò dopo pochi mesi con il taglio di due milioni da parte della Regione Toscana per il complesso di Villetta. Poi è stato il momento di perdere una serie di primariati (Radiologia, Medicina, poi Ortopedia e - speriamo di sbagliarci - fra poco Chirurgia) oltre a vari medici. A quel punto il gruppo di opposizione chiese di far "intervenire" in consiglio comunale il direttore sanitario della ASL Nord-Ovest, che ci dette ad intendere che mancavano medici perché, come ai tempi dell'Ariosto, nessuno voleva venire a lavorare a Castelnuovo! Poi abbiamo assistito al trasferimento a Barga della dialisi"



"Quindi c'è il problema dell’ambulatorio di Endocrinologia - incalza la candidata -, con un contratto con l’Università di Pisa rinnovato annualmente, che non dà certezze per il futuro e crea disagi per chi vuol prenotare visite dopo il mese di agosto-settembre, che si vede dirottato verso altre strutture ospedaliere. Infine la triste questione del Centro Socio-Sanitario iniziata male e finita peggio, con soldi pubblici spesi male e soprattutto la dignità delle persone calpestata".



"Potremmo poi parlare dei turni notturni dei nostri medici, delle carenze di organico e nella strumentazione ecc. - attacca Bianchini - Queste sono una minima parte delle vicissitudini della nostra sanità. Di contro, però, si pubblicizzano ben sei milioni di euro per rifare le sale operatorie nuove. Milioni già stanziati da anni... Chi ha buona memoria ricorderà che già anni fa, con varie celebrazioni sui giornali si parlava di quel progetto. Oggi non si capisce quale senso abbia costruire sei sale operatorie nuove, visto che ne abbiamo tre funzionanti ma poco sfruttate, all'interno di un ospedale che si sta “svuotando”.

"Abbiamo bisogno di concretezza - conclude l'attuale consigliera -, non più di annunci o promesse e soprattutto di qualcuno che abbia la volontà e la libertà di cambiare le cose oggi e non domani".