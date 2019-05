Castelnuovo



Bianchini: “Protocollo SuperAbile, troppo tardi sindaco”

domenica, 12 maggio 2019, 13:33

La candidata a sindaco di Castelnuovo Silvia Bianchini e il suo gruppo “Verso scelte nuove” intervengono dopo l'annuncio da parte del sindaco Andrea Tagliasacchi della firma del protocollo d'intesa con l'Associazione HandySuperabile.



"Apprendiamo con sorpresa - esordisce la candidata - della tardiva intenzione da parte del sindaco Tagliasacchi di firmare lunedì prossimo un protocollo d’intesa con l’Associazione HandySuperabile in materia di accessibilità alle strutture pubbliche, sanitarie, turistiche da parte di soggetti con disabilità motoria o visiva. Nei cinque anni del suo mandato ha trascurato in maniera evidente il “sociale”, ne è la prova l’inaugurazione della nuova sede del Centro Socio Sanitario che ha sin da subito evidenziato grosse lacune in questo senso. Si sono palesate evidenti barriere che non hanno permesso agli utenti di poter accedere alle cure, cui essi hanno diritto e necessità per mantenere e migliorare la loro qualità della vita".

"Nel nostro programma elettorale - spiega Bianchini - la firma di questo importante protocollo è messa invece tra le prime cose da fare, a dimostrazione del ruolo centrale che l’attenzione al sociale e alle persone più fragili deve ricoprire sin dal primo giorno di insediamento. Oltretutto il sindaco firma un protocollo senza il coinvolgimento dell’amministrazione, della quale, fino a prova contraria, fa parte tutto il consiglio comunale eletto dai cittadini, dunque anche il gruppo di opposizione, che invece ha appreso la notizia dai giornali".

"Scoprire importante questa attenzione solo a 15 giorni dalla fine del proprio mandato, pare proprio solamente propaganda elettorale… - conclude la consigliera - Vorremmo comunque ringraziarla per aver portato già avanti una parte fondamentale del nostro programma. Troppo tardi signor sindaco!"