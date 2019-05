Castelnuovo



Castelnuovo dà fiducia ad Andrea Tagliasacchi

lunedì, 27 maggio 2019, 17:28

Andrea Tagliasacchi viene riconfermato sindaco del capoluogo garfagnino. Il primo cittadino uscente conquista 2.309 voti (63,40 %) contro i 1.333 (36,60 %) della candidata opposta Silvia Bianchini ("Verso Scelte Nuove").



Per la maggioranza (lista "Per Castelnuovo di Garfagnana – Tagliasacchi sindaco") entrano in consiglio: Chiara Bechelli, Patricia Josephine Tolaini, Ilaria Pellegrini, Francolino Bondi, Simonetta Suffredini, Carlo Biagioni, Alessandro Pedreschi e Niccolò Roni).



Per la minoranza (lista "Verso scelte nuove"): Silvia Bianchini, Stefano Coli, Graziano Marchetti e Maristella Radicchi).



Il massimo numero di preferenze nella lista Tagliasacchi le ha conquistate Chiara Bechelli (536 preferenze).



A Castelnuovo gli aventi diritto al voto erano 5.788. Di questi, 3.757 (64,91%) si sono recati alle urne. Schede nulle: 59; Schede bianche: 56; Schede contestate: 0.