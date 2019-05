Castelnuovo



Castelnuovo SuperAbile, firmato protocollo d'intesa

venerdì, 10 maggio 2019, 17:52

E' stato approvato un protocollo d’intesa tra l'amministrazione comunale di Castelnuovo e l’Associazione Handy Superabile in materia di accessibilità delle strutture sanitarie ricettive e fruibilità dei servizi turistici e sociali da parte di soggetti con disabilità motoria e visiva.

Con tale protocollo l’Associazione “Handy Superabile”, firmataria del documento, si impegna a collaborare con il comune di Castelnuovo di Garfagnana al fine di realizzare il progetto “Castelnuovo di Garfagnana SuperAbile” con l’obiettivo di migliorare l’informazione sull’accessibilità e fruibilità da parte dei soggetti con diversa abilità, degli spazi e servizi turistici, e promuovere una effettiva possibilità di fruizione "universale" delle strutture e dei servizi pubblici, delle strutture turistiche e sanitarie e delle attività ricreative offerte sul territorio.

Il progetto, tra le altre cose, prevede il monitoraggio sull’accessibilità, con un team di esperti in materia di accessibilità universale, che avranno il compito di compilare una scheda/questionario, specifica per ogni struttura pubblica e turistica da verificare (albergo, ristorante, museo, ecc.), interessando tutta la filiera turistica, dal sistema di trasporti, all’accessibilità dei locali, spazi comuni e strutture pubbliche e turistiche, strutture e servizi sanitari, itinerari turistici.

Tutte le informazioni (pendenze, dimensioni, ecc.) verranno elaborate con l’ausilio di un software dedicato che permetterà di realizzare un report fotografico dettagliato, per ogni struttura/sito visitato, sincronizzato con un website dedicato un vero e proprio motore di ricerca con filtri per turisti con esigenze speciali. L’obiettivo è quello di fornire una informazione validata ed oggettiva, promuovendo il turismo per tutti, e dando la possibilità a tutte le persone con esigenze speciali (persone con disabilità motoria e sensoriale, intolleranti alimentari, anziani, dializzati, famiglie con bambini, ecc..) di fruire della vacanza senza ostacoli e di poter scegliere in autonomia se quella struttura e/o località sono adatte alle proprie esigenze;

Lunedì 13 maggio alle 12, presso la sede del comune, il suddetto protocollo sarà firmato dal sindaco di Castelnuovo di Garfagnana ed il presidente dell’Associazione Onlus Handy Superabile.