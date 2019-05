Castelnuovo



Centro socio-sanitario, la vicenda sbarca su Striscia

mercoledì, 29 maggio 2019, 20:50

di andrea cosimini

Un servizio breve, ma efficace, quello andato in onda stasera, alle 20.45, su canale 5. La trasmissione Striscia la Notizia, condotta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ha infatti voluto puntare i propri riflettori sulla ormai ben nota questione legata alle barriere architettoniche del nuovo centro socio-sanitario di Castelnuovo, inaugurato a fine marzo, e subito al centro di numerose polemiche a causa delle difficoltà riscontrate nell'accesso ai disabili.



Con la solita verve che la contraddistingue, l'invita speciale Chiara Squaglia, direttasi sul posto con i propri operatori, ha voluto denunciare i disagi riscontrati dagli utenti della struttura, mettendo bene in evidenza le problematiche legate alla mancanza di uno scivolo di accesso, alla ristrettezza dell'ascensore ed, infine, alla difficile percorrenza dei corridoi interni per le persone in carrozzina.



"Noi contestiamo il fatto - hanno detto alle telecamere di Striscia i soggetti interpellati - che è stata inaugurata una struttura socio-sanitaria che presenta delle difficoltà per persone con disabilità. Non esiste infatti uno scivolo di accesso alla struttura ed inoltre l'ascensore presente non è accessibile a coloro che hanno particolari carrozzine perché è stretto. E questa è una forte discriminazione verso chi deve accedere al primo piano dove ci sono ambulatori di fisioterapia".



L'inviata ha quindi chiesto a Daniela, una delle mamme presenti, di fare un esperimento "in diretta" accompagnando la carrozzina di suo figlio all'interno dell'ascensore. Evidente è risultata la mancanza di spazio entro cui, peraltro, doveva rientrare anche l'accompagnatrice.



"Come si vede - hanno sottolineato i presenti alla giornalista - non si tratta solo di casi particolari. Questo distretto interessa l'intera zona della Garfagnana e l'affitto della struttura viene pagato con i soldi dei cittadini". Immancabile, a questo punto, il celebre spezzone del film di Totò, con la memorabile battuta "...e io pago!", come commento ironico di accompagnamento.



"Ci hanno proposto di portare questi ragazzi che non entrano nell'ascensore su in braccio come un sacco di patate - ha quindi denunciato Daniela -. Una soluzione non dignitosa per questi ragazzi". Un altro ragazzo, Lorenzo, ha poi mostrato dal vivo come esista anche un problema legato alla ristrettezza dei corridoi interni per cui anche una carrozzina più piccola riscontra problemi a circolare.



La giornalista ha comunque correttamente riportato la versione dell'Asl evidenziando, nello specifico, i due passaggi del comunicato rilasciato dall'azienda in cui si comunica che l'ampliamento dell'ascensore si concluderà nel mese di novembre e che la rampa di accesso sarà consegnata entro la fine di giugno.

Derek, uno dei ragazzi intervistati da Striscia, ha però voluto concludere facendosi portavoce delle richieste del gruppo: "Noi non chiediamo che venga rattoppata questa struttura che ha tante problematiche sia all'interno che all'esterno, ma semplicemente che venga individuata un'altra struttura che sia più accogliente per chiunque ha problematiche di disabilità".