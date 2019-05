Castelnuovo



Corso di ecografia toracica a Castelnuovo

martedì, 14 maggio 2019, 10:21

L’Adet – Accademia di Ecografia Toracica – il più qualificato ente nella promozione e diffusione delle conoscenze e della ricerca scientifica nell’ecografia toracica organizza un corso di formazione dal titolo “Academy Spring School” dal 22 al 26 maggio. 25 giovani medici provenienti da tutta Italia, Specialisti in Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medina Interna, Medicina d’Urgenza e Geriatria, si riuniranno a Castelnuovo di Garfagnana.



L’evento formativo offrirà ai partecipanti, oltre alle necessarie nozioni teoriche, un rapido e concreto apprendimento della metodica ecografica e della sua lettura, in modo da consentire ad ognuno l’utilizzo immediato delle tecniche apprese nella propria realtà lavorativa. I docenti, molti dei quali precursori e punti di riferimento nazionale per l’ecografia toracica, condivideranno le proprie conoscenze ed esperienze con i discenti in una serie di incontri dalla forte connotazione pratica, in cui sarà dato ampio spazio alle esercitazioni attraverso le quali verranno apprese le tecniche ecografiche.



L’evento si svolgerà il collaborazione con l’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana e sarà presieduto dal Direttore Scientifico dell’Adet – Dott. Gino Soldati – Direttore SS di Ecografia interventisca e d’urgenza USL Toscana Nordovest – e dal Presidente Dott. Francesco Tursi – Dirigente Medico USC Penumologia – ASST Lodi. Nell’ambito dell’iniziativa si inserisce anche la “Giornata del Respiro”: il 25 maggio dalle ore 10 alle ore 13 in piazza Duomo a Castelnuovo di Garfagnana sarà allestito uno stand per un servizio gratuito di screening spirometrico aperto a tutta la popolazione residente. La spirometria rappresenta il test di funzionalità polmonare più diffuso e riproducibile per la diagnosi delle malattie respiratorie ostruttive.



Segreteria Organizzativa e Provider ECM del corso è Update International Congress srl, società operante da oltre 20 anni nella formazione medico-scientifica.