Grande successo al Teatro Alfieri per "The best of Cinema"

mercoledì, 22 maggio 2019, 08:40

Grande successo e tanti applausi per la serata organizzata da A.M.A cultura venerdì 17 maggio presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana.

Durante lo spettacolo, dal titolo "The best of Cinema", si è esibita la "Diffusion Brass Quintet" composta da, Matteo Marcalli, Alessandro Vanni, Domenico Vanni, Federico Tufelli e Giovanni Lombardo.

Un gruppo di giovani musicisti, dei professionisti che hanno trasmesso al pubblico il loro grande amore verso la musica eseguendo brani appositamente arrangiati per l'occasione e tratti dai film di maggior successo come Nuovo Cinema Paradiso, Pearl Harbor, Mission, Madagascar e tanti altri...

Il tutto accompagnato da proiezioni di piccole scene delle opere cinematografiche e dalle bravissime ballerine di "Studio Danza" Centro Professionale di Danza e delle Arti di Ilaria Pilo con coreografie di danza classica, moderna e contemporanea.

L'evento, patrocinato dalla fondazione Fabrizio De André Onlus e ricordato durante la serata con la lettura del brano "Nuvole", ha unito l'arte nelle sue varie forme ad uno scopo benefico, il ricavato infatti verrà devoluto in beneficenza all'Associazione Progetto Senegal Onlus.