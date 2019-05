Castelnuovo



Grande successo per il concerto della Filarmonica Verdi con i bimbi dell’asilo “La Nuvoletta”

lunedì, 6 maggio 2019, 12:14

Sabato 4 maggio si è tenuto presso il Loggiato Porta il tradizionale concerto di Primavera della Filarmonica “G. Verdi” di Castelnuovo di Garfagnana diretta dal Maestro Stefano Pennacchi in collaborazione con l’asilo nido “La Nuvoletta”. Il repertorio è stato vario passando dagli arrangiamenti di musica pop agli originali per banda. I bambini dell’asilo nido hanno eseguito assieme alla filarmonica un brano “The Syncopated Clock” con campanelli e piccoli strumenti di legno, aiutati dalle maestre e con la partecipazione dei genitori. Il concerto è stato la conclusione di un percorso iniziato a febbraio che prevedeva delle ore di educazione musicale presso l’ asilo nido. Il tempo che diversi membri della Filarmonica hanno impiegato in questa attività si è suddiviso in momenti di ascolto e familiarità con gli strumenti che compongono l’ organico bandistico, mentre il tempo rimanente è stato utilizzato per la preparazione del brano che i bambini hanno eseguito in concerto. La collaborazione è stata possibile grazie alla coordinatrice dell’ asilo nido Francesca Pieroni e il presidente della filarmonica Marco Togneri.