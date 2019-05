Castelnuovo



Il Sogno Onlus, grande successo per "il sogno di cioccolata"

giovedì, 9 maggio 2019, 17:58

di lorenzo fiori

Come negli scorsi anni, anche quest'anno l'associazione "Il Sogno Onlus" di Castelnuovo Garfagnana ha riscosso molto successo e un soddisfacente ricavo economico grazie alla vendita delle uova di Pasqua.

Infatti tale associazione ringrazia di cuore tutte le persone che con un semplice gesto hanno contributo molto nel poter continuare ad aiutare i bambini diversamente abili, ed i loro familiari, offrendo attività specifiche come i laboratori creativi, la musicoterapia, l'idrokinesiterapia, la psicomotricità, il laboratorio linguistico, il laboratorio sensoriale, il laboratorio di autonomia e progetti estivi.

Quindi, inoltre ai laboratori, sostengono progetti che vanno ad integrarsi con le attività sperimentate in ambiente protetto. In particolare e per esempio, nello scorso anno, i bambini sono stati coinvolti nel progetto calendario, dove sono stati loro i protagonisti di un set fotografico in ambienti naturali, o in un altro progetto dove sono stati, per un giorno, veri piloti di rally o, in aggiunta, il progetto estivo con le varie uscite in piccolo gruppo. Quest'ultimo ha l'obbiettivo di favorire lo sviluppo dell'autonomia ed il senso di inclusione dei bambini. Nei prossimi mesi le uscite (seppur brevi) saranno sperimentate anche con i bambini più piccoli in modo da anticipare l'avvio del percorso d'autonomia ma, chiaramente, tale sperimento sarà proposto dopo un periodo di preparazione all'interno del contesto riabilitativo con la creazione di un rapporto di fiducia con il genitore.

Concludiamo ribadendo che, in ogni occasione, sarebbe opportuno aiutare e se possibile con un piccolo gesto, ma significativo e di grande aiuto, "finanziare" Il Sogno Onlus viste tutte le attività che svolge in aiuto delle persone disabili.

L'associazione apre le porte a tutti ed invita la popolazione a seguire ed a conoscere le loro attività perché il Sogno è più grande se sognato insieme... con il motto "il bello dei sogni è che a volte si avverano!"