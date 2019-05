Castelnuovo



“Il tessile per me”: importante riconoscimento per l’Itt Vecchiacchi

sabato, 11 maggio 2019, 13:51

Grande soddisfazione viene espressa dal dirigente scolastico Massimo Fontanelli e da tutti i docenti dell’ISI Garfagnana per la “menzione d’onore” ottenuta dalla classe 1C dell’ITT Vecchiacchi nel concorso nazionale “Il tessile per me”.

Il concorso era stato indetto da AICTC (Associazione Italiana di Chimica Tessile e Coloristica) con lo scopo di stimolare e far crescere nei ragazzi la conoscenza del settore tessile, oggi estremamente importante per il tessuto economico italiano ed in grado di offrire numerosi sbocchi di impiego e carriera.

La classe, guidata dal professor di chimica Luca Monti e dalla professoressa di italiano Sara Bertelli, ha presentato il lavoro “La coltivazione e l’elaborazione della canapa in provincia di Lucca: il caso della Garfagnana”.

Con impegno e partecipazione le ragazze hanno approfondito il tema partendo dalla coltivazione della canapa nel passato, dalla preparazione delle fibre, dalla filatura fino ad arrivare alla lavorazione industriale del prodotto.

“Questo indirizzo di studi – sottolinea la referente per l’orientamento professoressa Simonetta Vergamini – avviato lo scorso anno grazie al sostegno dell’amministrazione di Castelnuovo Garfagnana e con la preziosa collaborazione di Antica Valserchio, si sta già dimostrando all’altezza delle aspettative. La strada che stiamo percorrendo è quella giusta, ce lo confermano anche le iscrizioni per il prossimo anno scolastico”.

L’elaborato, arrivato in finale, è stato premiato dalla giuria all’unanimità con una menzione d’onore ed un vaucher di 200 euro. Si sono aggiudicati la vittoria l’IIS Santa Caterina di Milano, l’ISIS Valdarno in provincia di Arezzo e l’ISIS Zanussi di Pordenone.