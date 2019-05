Castelnuovo



La direttrice generale Asl Casani alla prima giornata del corso di ecografia toracica

mercoledì, 22 maggio 2019, 16:34

Ha preso avvio mercoledì 22 maggio, a “La Lanterna” di Castelnuovo Garfagnana, il corso di formazione “Academy Spring School”, organizzato dall’Accademia di Ecografia Toracica (Adet), in programma fino al 26 maggio. Alla prima giornata dell’evento hanno partecipato, tra gli altri, la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, il sindaco di Castelnuovo e l’assessore all’agricoltura della Regione Toscana.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’ospedale di Castelnuovo (dove sono programmate le esercitazioni pratiche) ed è presieduta dal direttore scientifico dell’Adet Gino Soldati, direttore proprio al “Santa Croce” della struttura di Ecografia interventistica e d’urgenza, e dal presidente Francesco Tursi, dirigente medico USC Pneumologia dell’ASST di Lodi. Al corso partecipano relatori di primo livello e – come discenti - 25 giovani medici provenienti da tutta Italia, specialisti in malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, medicina d’urgenza e geriatria.

L’Accademia di Ecografia Toracica (Adet) si occupa da alcuni anni della promozione e diffusione delle conoscenze e della ricerca scientifica nell’ecografia toracica. Negli ultimi anni l’esplorazione ecografica del torace è diventata parte integrante dei metodi diagnostici tradizionali su pazienti con problemi pleuropolmonari, cardiaci ed emodinamici ed, attualmente, sull’esempio dei medici d’urgenza e dei rianimatori, anche pneumologi, internisti e pediatri impiegano gli ultrasuoni per le loro strategie operative nelle malattie polmonari e cardiache. Quello della metodica ecografica (ecografia clinica) è dunque un settore della medicina in fase di costante diffusione, come ulteriore strumento diagnostico a disposizione dei medici.

Nell’ambito dell’iniziativa si inserisce anche la “Giornata del Respiro”: il 25 maggio dalle ore 10 alle ore 13 in piazza Duomo a Castelnuovo di Garfagnana sarà allestito uno stand per un servizio gratuito di screening spirometrico aperto a tutta la popolazione residente.