Castelnuovo



La proposta di Bondi: "Intitolare il vecchio Comunale ristrutturato alla memoria di Carlo Panelli"

giovedì, 16 maggio 2019, 17:44

Il consigliere di maggioranza di Castelnuovo, nonché presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi avanza una proposta in vista delle elezioni del 26 maggio in qualità di candidato nella lista che sostiene il sindaco uscente Andrea Tagliasacchi.

"Come annunciato - ha esordito il consigliere -, al vecchio stadio comunale di via della Fiera a Castelnuovo Garfagnana, sono iniziati importanti lavori di ristrutturazione che vanno dalla messa in sicurezza dell’impianto, al rifacimento del manto erboso, alla nuova illuminazione. A settembre,con la ripresa dell’attività agonistica, lo storico campo sportivo, teatro di innumerevoli e indimenticabili confronti,tornerà completamente agibile e perfettamente rispondente alle necessità delle squadre e degli spettatori".



"Fra le prime iniziative che il sottoscritto intende proporre - dichiara Bondi -, se il 26 maggio verrà rieletto in consiglio comunale, sarà sicuramente quella di intitolare lo stadio così rinnovato, alla memoria di Carlo Panelli, per oltre 15 anni presidente appassionato e generoso dell’Unione Sportiva Gialloblù. Castelnuovo si è giustamente ricordata di importanti personaggi legati al calcio cittadino quali Alessio Nardini, Mauro Marchini e recentemente Antonio Giuliano Poli. Penso sia adesso giunto".

"Il momento di ricordare anche il presidente Panelli - conclude -, un dirigente che senza tanti clamori ha avuto il merito indiscusso di essere riuscito, in tempi difficili, a tenere in vita il nostro calcio creando le condizioni fondamentali per il raggiungimento di quei traguardi che hanno resa unica e irripetibile la storia della società castelnuovese .Il vecchio Comunale riportato a nuovi splendori è, da questo punto di vista, un’occasione ed un’opportunità da non perdere".