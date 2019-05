Castelnuovo



Open day di presentazione del “Progetto Parkinson”

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:50

Sabato 11 maggio presso il Centro Medico Ippocrate di Torrite Castelnuovo Garfagnana si terrà un Open Day di presentazione del “Progetto Parkinson” pensato e voluto dalla neonata Associazione Vis Movendi. Tale associazione nasce con il fine di portare il movimento anche nei posti più remoti e promuovere lo stesso attraverso i corsi AFA , in collaborazione con la ASL, e le passeggiate che domenicalmente sono organizzate con mete e percorsi diversi.

Proprio in seno ai corsi AFA (attività fisica adattata) rivolti ai soggetti affetti da Malattia di Parkinson nasce l’esigenza e la volontà di offrire loro un insieme di servizi assistenziali – terapeutici in grado di migliorare la loro qualità di vita e rendere maggiormente efficaci le indispensabili cure farmacologiche. Il Parkinson infatti è tutt’altro che rara e colpisce 1-2 persone su 100 sopra i 60 anni ed il dato aumenta fino al 4-5 % sopra gli 85 anni con un 5% di ammalati che hanno esordio precoce prima dei 50 anni. Da tali considerevoli percentuali non è certo immune la nostra Valle in cui i dati sono più che confermati se non addirittura amplificati. e proprio da qui deriva la volontà di fornire risposte adeguate ad un numero importante di ammalati ed ai loro familiari che spesso si trovano disorientati e mal informati.

Il Parkinson è malattia cronica lentamente progressiva che coinvolge diverse funzioni motorie, vegetative, compartimentali e cognitive con importanti conseguenze sulla qualità della vita. E’ certamente la patologia più nota fra quelle definite “Disordine del Movimento” ma i sintomi motori sono solo i più evidenti e non vanno certo trascurati altri segni quali disturbi di equilibrio e coordinazione, della deglutizione, alterazioni della voce, disturbi dell’umore.

Un trattamento appropriato può garantire un’aspettativa di vita quasi sovrapponibile a quella della popolazione generale proprio per questo Vis Movendi ha deciso di mettere insiem, attingendo dai professionisti che operano presso il Centro Medico Ippocrate, un team multidisciplinare che sia in grado di prendersi cura della persona affetta da Parkinson (ma anche malattie o sindromi simili) a 360 gradi fornendo:

- supporto medico specialistico

- Danza terapia

- Logopedia

-Psicologia

-Nutrizionista

- Fisioterapia

Nell’Open day di sabato malati, parenti, medici , amici o curiosi potranno prendere confidenza con questo tipo di attività e costruirsi un “pacchetto” di servizi utili a migliorare la qualità della vita del paziente e di chi gli sta intorno. Il Centro medico aprirà i battenti alle 15 e la giornata proseguirà fino alle 18.

Ad accogliere gli ospiti saranno i professionisti che compongono il team e che faranno prove di “trattamento” spiegando nei dettagli finalità e modalità.

Il team è composto da:

- Fisioterapia Valmaira

- Armonia del Movimento

- Francesca Fontanelli

- Elisa Dini

- Margherita Rebecchi

- Daniela Lazzerini