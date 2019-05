Castelnuovo



Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro: ferita una ragazza

sabato, 18 maggio 2019, 13:36

di tommaso boggi

Ha perso il controllo dell'auto, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, e si è schiantata contro un muro, proprio all'ingresso di Castelnuovo, fermandosi sulla corsia opposta, di fianco al guard-rail.



Grosso spavento questa mattina, intorno alle 13, per una ragazza, E.D., alla guida di una Fiat 500 grigia che, fortunatamente, è uscita lievemente ferita dall'impatto. La dinamica è tutta da ricostruire. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, pare che l'auto abbia fatto tutto da sé e non ci siano altri mezzi coinvolti. La macchina procedeva in direzione Lucca.



Sul posto si è diretta un'ambulanza della misericordia di Castelnuovo. La paziente è stata trasferita in ospedale in codice verde.