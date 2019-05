Castelnuovo



PIF: un incontro sulle filiere montane

mercoledì, 1 maggio 2019, 21:43

Il 28 marzo a Castelnuovo di Garfagnana ha avuto luogo un’iniziativa dedicata alle filiere locali. Il GAL MontagnAppennino, promotore della giornata, ha puntato ad approfondire l’integrazione delle politiche economiche intersettoriali, un obiettivo strategico per lo sviluppo rurale del territorio che si concretizzerà con lo strumento dei Progetti Integrati di Filiera (PIF), bando aperto il 24 aprile con scadenza 25 luglio 2019.

Di fondamentale importanza l’attività di animazione e di accompagnamento al bando che sarà svolta in maniera continuativa e dinamica, sull’intero territorio a stretto contatto con gli Enti e con le imprese. Martedì 16 aprile a San Marcello Piteglio si è svolto il primo degli incontri tematici di approfondimento volti a stimolare e promuovere idee sul territorio. È in programma invece per il 7 maggio, presso l’Unione dei Comuni della Garfagnana, una giornata sulle filiere di montagna.

Il bando PIF sarà un’opportunità di finanziamento a fondo perduto per affrontare i problemi delle filiere locali e per migliorare le relazioni di mercato. Sono progetti che aggregano gli attori di una filiera agroalimentare (agricoltori, imprese di trasformazione, commercializzazione ecc.) e potranno riguardare le biodiversità vegetali e animali, le produzioni zootecniche di qualità la frutticoltura o la cerealicoltura di montagna, il turismo rurale o progetti multifiliera finalizzati al km 0. Ammonta a 870.000 euro la dotazione finanziaria messa a disposizione dal GAL MontagnAppennino grazie al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (Feasr) nell’ambito del Programma di sviluppo rurale PSR Toscana 2014-2020 programmazione Leader. Si tratta di un bando strategico che punta all’integrazione e alla sinergia tra imprese agricole, commerciali, artigianali, turistiche per affrontare a livello territoriale specifiche criticità.

Tutte le informazioni sul bando sono reperibili sul sito del GAL al link:

https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/bandi/pif-progetti-integrati-filiera/

Potenziali beneficiari dei Progetti Integrati di Filiera: Imprese agricole Imprese dell’artigianato agroalimentare Imprese del commercio agroalimentare Imprese del turismo