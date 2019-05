Castelnuovo



Riapre la Fortezza nei week-end grazie al presidio degli autieri

venerdì, 31 maggio 2019, 18:55

di andrea cosimini

Era la notizia che tutti aspettavano. La Fortezza di Mont'Alfonso, uno dei monumenti architettonici più imponenti della Valle del Serchio, torna ad aprire le porte ai visitatori nei week-end grazie ad un accordo che il comune di Castelnuovo ha trovato con la provincia. Saranno gli autieri a garantire un presidio fisso, dalle 9 alle 19, il sabato e la domenica. I volontari dell'associazione si occuperanno, non solo di aprire e chiudere la fortificazione al pubblico, sia nei festivi che nei fine settimana, ma faranno anche da veri "custodi" impegnadosi a mantenere pulito il sito dopo le varie visite.



Si risolve così un problema che durava ormai da mesi. Da gennaio ad aprile, infatti, i numerosi visitatori, attratti da questo gioiello di epoca estense, sono stati costretti a fare marcia indietro di fronte ai cancelli perché, negli ultimi due giorni della settimana, la Fortezza rimaneva chiusa. Un vero smacco per il capoluogo e per l'intera Garfagnana che rischiava, in vista del periodo estivo, di vedersi privata di una delle sue maggiori attrazioni.



Il problema è dovuto principalmente alla mancanza di un gestore. I vari bandi fatti quest'anno per l'affidamento del sito sono andati infatti deserti. Serviva quindi una soluzione, temporanea, per garantire comunque un'apertura continuata a favore del pubblico. Provvidenziale è stata disponibilità della sezione garfagnina degli autieri che, in occasione della pasquetta e della festa della lettura, già si era messa in mostra per la sua opera di pulizia e di tagli dell'erba all'interno delle mura.



"Nel periodo in cui eravamo impegnati nel taglio dell'erba - spiega Massimo Turri, uno degli autieri - vedevamo arrivare in Fortezza i turisti, ma non potevamo farli entrare. Ed era un vero dispiacere. A quel punto bisognava quindi trovare un sistema per riaprire nei fine settimana. La provincia, tramite il comune, ci ha chiamato e noi abbiamo dato subito la nostra disponibilità. Ci tengo a ribadire che la nostra associazione non prenderà in gestione la Fortezza (che rimane attualmente senza gestore), ma si accollerà semplicemente l'onere di aprirla, chiuderla e custodirla nei festivi e nei week-end. Durante la settimana, invece, saranno presenti i dipendenti della provincia".



"La sera - conclude Turri -, prima di chiudere, faremo un giro per raccogliere eventuali cartacce lasciate a terra e rifaremo anche dei tagli dell'erba. In vista del presidio, abbiamo cercato anche di acquisire alcune nozioni (basilari) sulla storia della fortificazione estense, in modo da fornirle ai visitatori qualora ce le richiedessero. Infine saremo pronti ad offrire gratuitamente bottigliette d'acqua nel caso di visitatori che, percorrendo il Sentiero dell'Ariosto, ne manifestino il bisogno".