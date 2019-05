Castelnuovo



Ritardi nella consegna dei farmaci, disagi in ospedale

giovedì, 9 maggio 2019, 20:07

di andrea cosimini

Disagi per i ritardi nella consegna di medicine da parte della farmacia dell'ospedale. Le segnalazioni giungono, in particolare, dal nosocomio di Castelnuovo dove alcuni assistiti hanno dovuto interrompere la propria terapia a causa del mancato arrivo dei farmaci. Una situazione che va avanti dalla settimana scorsa, ma che negli ultimi giorni è andata a peggiorare, facendo registrare fortissime criticità.

A fare chiarezza sulla questione è però la stessa azienda Usl Toscana Nord Ovest che, interpellata da La Gazzetta del Serchio a seguito di alcune lamentele ricevute, è voluta entrare nel merito dei ritardi, facendo luce sui motivi del temporaneo disagio.

"La situazione - ha spiegato l'azienda - è dovuta ad un momentaneo sovraccarico di produzione da parte di Estar. I reparti ed i servizi in previsione della prossima sospensione dell'attività per circa una settimana del magazzino di Migliarino, stanno richiedendo un maggior quantitativo di materiali e ciò comporta un maggior tempo per l'allestimento e la distribuzione dei materiali richiesti".

Una situazione momentanea, quindi, che l'azienda auspica si possa risolvere nel giro poco: "La chiusura del magazzino - ha concluso l'Asl - è dovuta al cambio del gestionale di governo di magazzino e all’adeguamento dell’anagrafica dei prodotti a livello regionale. Tali azioni comporteranno obbligatoriamente un “fermo” di attività. Per questo si stanno verificando dei ritardi di consegna, ma a breve la situazione dovrebbe tornare alla normalità".



Un augurio, quest'ultimo, che si fanno anche i pazienti.