Castelnuovo



“Sei bianco, sei razzista, per questo ci chiedi il biglietto del treno”

venerdì, 24 maggio 2019, 22:56

di barbara pavarotti

Giovedì 23 maggio, ore 18.43. Arriva il treno che dalla Lunigiana porta a Pisa. Alla stazione di Castelnuovo sono in attesa di salire circa venti africani con le loro biciclette. Sono tutti ospitati nei centri di accoglienza con cui è stata riempita la valle e prendono il treno ogni giorno, più volte al giorno, per spostarsi di paese in paese. Solo che per loro il biglietto, anche se costa due-tre euro, è superfluo. Stavolta, però, caso abbastanza raro, c’è un controllore che impedisce a chiunque di salire senza il titolo di viaggio. E si scatena il finimondo. Urla, proteste, spintoni, i venti tentano di salire con la forza. Il controllore è inflessibile, molti rinunciano, quattro o cinque, invece, si infilano a spintoni con le biciclette sul treno e non scendono. Il controllore, dopo parecchi minuti in cui tenta di imporre l’ordine, dà il via alla partenza per non fare ulteriore ritardo, con l’intenzione di farli scendere alla prossima fermata. Ma dentro si scatena la rivolta. Gli africani, tutti con smartphone, alcuni con piercing, urlano nella loro lingua e se la prendono non solo col capotreno, ma anche con i passeggeri presenti. Le uniche parole pronunciate in italiano sono: “Sei bianco, sei razzista, ecco perché non ci vuoi sul treno”, “Biglietto, biglietto, sai solo chiedere questo, noi no scendere, capito? Noi diritto treno”. Il gruppetto irrompe nel vagone dove siedono gli altri passeggeri ed esplode: “Siete tutti razzisti, bianchi razzisti”.

Il controllore li riporta indietro a fatica, blocca per precauzione la porta del vagone. E alla fermata successiva li costringe a scendere, mantenendo, fra urla e minacce, una calma e una professionalità degne di nota. Mentre il treno riparte, gli africani picchiano contro i finestrini e mostrano ai passeggeri seduti il dito medio alzato, noto segno di disprezzo. Se non conoscono l’italiano, di sicuro mostrano di conoscerne la gestualità.

Scene simili si ripetono migliaia di volte al giorno su tutti i treni locali.

Ecco, finché ci saranno in Italia milioni di persone che proteggono e giustificano l’illegalità di costoro, non se ne uscirà mai. Sempre più si fomenteranno rabbia e insofferenza in una fetta enorme di popolazione. Perché un controllore deve essere insultato, minacciato e definito “bianco razzista” solo perché chiede di far rispettare l’obbligo del pagamento del viaggio? E con lui tutti gli altri passeggeri paganti.

E ci si chiede se davvero questa situazione non possa essere fermata. Cosa fanno i centri di accoglienza, quali regole insegnano ai loro ospiti? E dove sta la polizia ferroviaria? Perché in una stazione importante come Castelnuovo non si riesce a mettere un vigile, un esponente delle forze dell’ordine, qualcuno che possa evitare scene simili e che sia autorizzato a chiedere, prima della salita sul treno, il biglietto a chi palesemente intende viaggiare gratis? Possibile che i controllori debbano essere lasciati soli a gestire situazioni così delicate?

Ma tanto, già si sa cosa replicherà mezza Italia: “poverini, sono frustrati, non hanno soldi, provate voi a vivere come loro, ecc. “. E questo dà loro il diritto di occupare case abusivamente e di usare i treni come mezzo di trasporto personale. Naturalmente, altre risposte saranno: “Non sono queste le cose gravi, i veri furti, pensate agli evasori, a chi truffa miliardi, a tutti i ricchi ingordi che sfruttano il prossimo”. Ok, ci pensiamo e ci danno molto fastidio. Ma, intanto, cortesemente, sarebbe possibile che le stazioni – soprattutto la più importante e più frequentata, quella del capoluogo- non siano abbandonate a se stesse? E che i gestori dei centri di accoglienza facciano capire ai loro ospiti che non possono viaggiare gratis? Sono le piccole cose- e questa non è nemmeno tanto piccola – che alla fine incidono davvero sulla tranquillità della vita quotidiana. E una dopo l’altra creano rabbia, quella rabbia che poi i cittadini alla fine esprimono nel voto, con gran sconcerto dell’Italia perbene, che mai si è posta il problema di porre un freno ai migranti che viaggiano a sbafo sui treni locali. Altrimenti, siamo razzisti, no?