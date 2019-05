Castelnuovo



Servizio civile, un posto alla pro loco di Castelnuovo

martedì, 28 maggio 2019, 19:43

E' stato emanato l’avviso per la selezione di un giovane da impiegare nel progetto di servizio civile regionale presso la Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana. Il bando rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

E’ possibile presentare la domanda tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana o accedendo direttamente al link sopra indicato e compilando l’apposita richiesta per ricevere l’abilitazione alla compilazione della domanda.

Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda.

Prima dell’invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae firmato con firma autografa e datato e la copia della carta d'identità.

La scadenza della presentazione della domanda è il 7 giugno alle 14.

La domanda di ammissione è relativa al progetto “Comunità Narrative” / Area tematica: Valorizzazione del patrimonio storico culturale e artistico.

Requisiti per presentare la domanda:



Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa:

abbia un’età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 29 anni e 364 giorni);

sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;

sia studente o inoccupato, inattivo o disoccupato ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015;

sia in possesso di idoneità fisica;

non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio.

Non può presentare domanda chi:



già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia.

abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Durata e rimborso

La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro, secondo le modalità previste dal decreto 6584/2019.

Le procedure che daranno luogo al pagamento dei primi tre mesi di servizio saranno avviate solo successivamente alla conclusione del terzo mese di servizio.

Il ritiro prima della conclusione del terzo mese comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.

Per qualsiasi ulteriore spiegazione, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Bando Regionale per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Toscana.

N.B. Si comunica, inoltre, che la prova di selezione si terrà nel giorno, luogo e orario che saranno stabiliti e pubblicati sul sito www.unplitoscana.it .

La presentazione della domanda di partecipazione è anche attestazione dell’obbligo assunto dal volontario di informarsi presso la sede di previsto svolgimento del servizio per conoscere la data il luogo e l’orario di selezione.

Chi presenta la propria candidatura è pregato di far pervenire alla Pro Loco una copia del proprio curriculum, titolo di studio e di tutte le altre certificazioni che vorranno far valutare ai fini della selezione.