Castelnuovo



Si ribalta con l'auto, donna ferita

sabato, 18 maggio 2019, 17:46

Un altro incidente alle porte di Castelnuovo. Un'auto, una Fiat Panda di colore bianco, si è ribaltata, intorno alle 14.40, in località Acquabona, sulla strada regionale, proprio nei pressi dell'ex cantiere nel tratto interessato dalla frana del 2014. La conducente ha battuto la testa nel vetro, riportando un forte trauma cranico-facciale, ma è sempre stata cosciente.

E’ stata accompagnata in codice rosso - ma per dinamica maggiore - all'ospedale di Lucca. Sono intervenuti automedica e ambulanza da Castelnuovo. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi.

Stamattina, intorno alle 13, a pochi chilometri di distanza, un'altra auto aveva perso il controllo schiantandosi contro un muro (leggi qui). Probabilmente il manto stradale bagnato, a causa del maltempo, può aver reso pericoloso l'asfalto in quel tratto di strada. E' raccomandabile, quindi, una maggiore attenzione alla guida.