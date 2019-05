Castelnuovo



Tagliasacchi: "Confermato finanziamento per adeguamento antisismico dell'ospedale"

venerdì, 24 maggio 2019, 13:39

Confermato il finanziamento di 6 milioni e 900 mila euro per i lavori del secondo lotto dell'adeguamento antisismico dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo.



Ad annunciarlo, a pochi giorni dalle elezioni, il sindaco uscente Andrea Tagliasacchi che ha spiegato: "L’intervento è inserito - per il settore “edilizia e ricerca sanitaria” - nell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 ottobre 2018 sulla proposta di interventi e progetti, da finanziare con il Fondo di cui all’art. 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017".



"Il primo lotto per l’ospedale “Santa Croce” - ricorda il primo cittadino -, già finanziato, aveva un costo complessivo di 6 milioni di euro, di cui 5.700.000 euro a carico dello Stato (finanziamenti ex articolo 20) e 300.000 euro a carico dell’azienda".



"Il secondo lotto - conclude -, che sarà finanziato grazie a questo fondo nazionale legato alla legge 205 del 2017, permetterà di raggiungere la rispondenza dell’intero stabilimento ospedaliero ai requisiti previsto dall’accreditamento/autorizzazione strutturale e funzionale e comunque a tutte le normative vigenti e anche che dovessero entrare in vigore successivamente".