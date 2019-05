Castelnuovo



Torna ad accendersi l'Antica Lanterna

giovedì, 30 maggio 2019, 18:56

di andrea cosimini

Una riapertura importante per Castelnuovo, a pochi passi dal centro, nel secondo edificio più antico del paese.



Ha inaugurato oggi, nella storica sede di via Fabrizi, l'albergo, ristorante e pizzeria "Antica Lanterna". Un evento molto atteso nel capoluogo garfagnino, come hanno dimostrato le tante persone accorse per assistere al taglio del nastro avvenuto alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, accompagnato dalla neo-eletta giunta comunale, del corpo dei vigili del fuoco e dell'associazione dei carabinieri in congedo. Il giovane staff, serio e preparato, si è occupato di allestire un buffet all'esterno del locale, con pizza, stuzzichini e dolci a volontà, accompagnando i curiosi all'interno degli spazi ristrutturati e mettendosi a loro completa disposizione.



"Sono vent'anni che facciamo questo lavoro - hanno spiegato i membri dello staff -. Volevamo fare qualcosa di nostro ed abbiamo avuto la possibilità di prendere in gestione questa attività. Abbiamo riattivato le camere d'albergo, nove in tutto, rifatte da cima a fondo, con wi-fi e complete di tutti i servizi. Abbiamo poi rifatto tutto il ristorante, riprendendo lo stile della "Vecchia Lanterna", anche se abbiamo cambiato nome in "Antica", concentrandoci soprattutto sul pesce ed accompagnandolo anche ad un buon menù di terra. Infine abbiamo mantenuto il servizio di pizzeria".



"In tutto - ha continuato lo staff - saranno circa una 70ina di posti, tra sopra e sotto. Alla sala principale, infatti, si aggiungono le altre salette al piano terra, nella parte storica, e una sala al piano superiore che però è ancora presto per aprirla. Come giorni di apertura, questa settimana, saremo aperti domani (venerdì), sabato e domenica solo la sera. Mentre, dalla prossima settimana, dal martedì alla domenica pranzo e cena (lunedì chiuso) e ci sarà anche una formula business per gli operai".



Il locale vanta uno spazio all'aperto ed una caratteristica saletta interna, dove è possibile comodamente sostare davanti ad un accogliente caminetto. La sala principale si presenta sotto una nuova veste, moderna ed elegante, mentre è stato mantenuto intatto il bancone del bar, in legno, nel sotto scala. Conservato anche l'angolo pizzeria, con forno a legna, così come lo splendido tunnel interno che dall'ingresso conduce alla parte storica del ristorante.



Per info è possibile visitare le pagine Facebook ("Antica Lanterna") ed Instagram ("AnticaLanterna"). Per prenotazioni: 0583-572185 // 345-2593099.