Castelnuovo



A Castelnuovo il tradizionale concerto dei Santi Pietro e Paolo

giovedì, 27 giugno 2019, 12:16

Sabato 29 giugno, alle 21,30, si terrà presso il Loggiato Porta, a Castelnuovo di Garfagnana, il tradizionale Concerto dei Santi Pietro e Paolo. Questa manifestazione, organizzata dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo in collaborazione con l’amministrazione comunale, chiude la prima metà di un anno particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni per la Filarmonica. Si va dalla partecipazione al film “Nel cuore della Garfagnana”, del regista Aldo Innocenti, al “Concerto di Primavera” tenutosi il 4 maggio con la presenza dei bimbi dell'asilo nido “La Nuvoletta”, fino al raduno bandistico “Bande tra i Soffioni”, svoltosi a Monterotondo Marittimo domenica 16 giugno.



Il repertorio sarà, come al solito, piuttosto variegato, passando dalla musica originale per banda alle trascrizioni di musica lirica, da standard del jazz alla musica rock dei Beatles e dei Queen, dai classici dello Zecchino d'oro alla musica dei film di animazione della Pixar. Verranno anche ricordati due importanti avvenimenti, lo sbarco sulla Luna, di cui ricorre il 50° anniversario, e la morte di Leonardo da Vinci, della quale ricorre il 500°.