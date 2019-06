Castelnuovo



A Santa Lucia è nata una… giungla

giovedì, 6 giugno 2019, 16:33

di simone pierotti

Santa Lucia è un quartiere storico di Castelnuovo di Garfagnana che ha sofferto di due problematiche principali: la viabilità e la carenza di parcheggi. Il primo problema si è praticamente risolto, o comunque è nettamente migliorato, grazie alla nuova viabilità nata con il sistema della variante stradale che bypassa il centro del capoluogo, in particolare per i mezzi pesanti. Il secondo problema sussiste, in particolare in presenza di spettacoli a teatro la strada diventa un parcheggio creando qualche disagio: c’è il vecchio progetto del parcheggio sottostante il Teatro Alfieri, un’area adibita a parcheggio dove diversi anni fa furono iniziati i lavori, creando la struttura per l’ascensore e qualche lavoro di muratura, poi tutto fermo.

Qualche cittadino ci ha segnalato un’altra problematica invitandoci a recarci sul posto per testimoniare fotograficamente le condizioni di abbandono dell’area sottostante lo stesso teatro, lungo la strada che da Santa Lucia conduce al fiume, dove sono presenti tanti “orticelli”. Qua la gente passeggia con i bambini, molti sportivi fanno footing. Manca il taglio delle piante e così è nata una vera e propria giungla, il sentiero quasi non si vede, c’è anche qualche incivile che approfitta del degrado per abbandonare rifiuti. Pubblichiamo diverse foto, riteniamo non ci sia bisogno di aggiungere altro.