Castelnuovo



All'Isi Garfagnana l'arte si fa "inclusiva"

martedì, 4 giugno 2019, 19:45

di andrea cosimini

Un progetto sperimentale, nato con l'obiettivo di promuovere il valore dell'inclusività attraverso il linguaggio universale dell'arte.

Questo è "Fotografando Insieme": un'attività portata avanti, in maniera corale, da studenti e insegnanti dell'Isi Garfagnana, consistente nella realizzazione di opere artistiche che sono state poi esposte all'interno di una mostra allestita al piano terra del liceo scientifico "Galileo Galilei" di Castelnuovo. Un'esperienza rientrante nei cosiddetti PEZ (Progetti Educativi Zonali) inclusivi, finanziati dalla regione ed elaborati dai comuni e dalle scuole.

Gli alunni coinvolti hanno potuto assistere a diverse lezioni, con gruppi e artisti della zona, per poi dedicarsi alle proprie opere attraverso un'attività laboratoriale che li ha visti impegnati in numerose sessioni di gruppo. I relatori si sono prestati a titolo gratuito per tenere lezioni di magia (con Zazza the Magician), pittura (con Giorgia Madai), teatro (con Katia Cosimini), cartapesta (con Cristian Tofanelli) ed, infine, baskin (con il Baskin Cefa Castelnuovo Garfagnana).

"Il progetto è partito ad inizio anno - ha spiegato Romina Bertellotti, insegnante di disegno e storia dell'arte, referente del progetto fotografia - ed è stato terminato ad aprile. Sono state coinvolte tutte la classi dell'istituto, dalle prime alle quinte, riscontrando fin da subito una disponibilità ed un interessamento sorprendenti da parte degli studenti. Volevamo che ognuno potesse contribuire, anche in minima parte, mettendo a disposizione un pezzo di sé. Per questo abbiamo pensato di unire la pittura alla fotografia. Gli alunni si sono dedicati alla realizzazione delle opere, mentre il fotografo Stefano Tommasi si è occupato di immortalare lo spirito "inclusivo" del lavoro. Per quanto riguarda i costumi ci teniamo invece a ringraziare il Rione Monticello e la Vicaria di Gallicano".

"L'idea - ha aggiunto la dottoressa Simona Salotti, referente del sostegno - era quella di creare un progetto che coinvolgesse i ragazzi, così ci siamo concentrati sulla fotografia, non come un mezzo per stare insieme, ma come uno strumento capace di rappresentare lo stare insieme".

Nelle opere esposte, gli studenti hanno rappresentato alcune scene letterarie, come ad esempio alcuni episodi tratti da "I Promessi Sposi" di Manzoni, quadri di celebri pittori, come la "Notte Stellata" di Van Gogh e "L'Urlo" di Munch, e decorato infine una sedia da poter proporre, in futuro, per il progetto "Chair Art".

"Credo che lavorare insieme sui progetti - ha sottolineato la vice-preside del liceo Nicoletta Picchi - sia il metodo migliore per promuovere l'inclusione nelle scuole superiori. Tramite questo progetto, infatti, sono nati dei forti legami di amicizia e sono state scoperte delle sensibilità nei ragazzi".

Sabato mattina il progetto verrà ufficialmente presentato agli studenti con una proiezione video di tutte le attività effettuate. Già, però, le insegnanti pensano ad una possibile replica: "L'idea sarebbe quella di poter ripetere il progetto anche il prossimo anno. Ci piacerebbe coinvolgere tutti gli indirizzi dell'istituto, magari concentrandosi ognuno sulle proprie competenze, al fine di stare insieme. Abbiamo pensato anche ad una possibile rappresentazione teatrale. Tutto però dipenderà dal fatto se riusciremo o no a riottenere il finanziamento. Ci lavoreremo: le idee in cantiere sono tante e l'interessamento degli studenti ci fa ben sperare in un'eventuale riproposizione".