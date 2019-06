Castelnuovo



Alunni valorizzano il sentiero Castelnuovo-Sassi

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:41

Tutto ha avuto origine da una semplice domanda: "Maestra cos'è la polenta di 'neccio'?", da lì è iniziata una ricerca che ha portato gli alunni della classe I B della scuola primaria di Castelnuovo Garfagnana, accompagnati dalle insegnanti Ombretta Pieroni e Francesca Donati ed Enzo Cervioni, esperto di storia locale, a percorrere, lunedì 3 giugno, il sentiero che dal capoluogo porta a Sassi, in un modo diverso dalla semplice e rilassante escursione.



Dopo il lavoro di un anno legato al progetto 'Un sentiero, una storia, tanti racconti', che ha partecipato con successo al concorso 'Alfredo Lazzari' del Parco delle Alpi Apuane, in cui gli alunni hanno raccolto interviste, informazioni storiche, realizzato disegni, sono stati prodotti degli elaborati, che il 3 giugno i bambini hanno collocato in quattro casette di legno lungo il sentiero.



Nella prima troviamo il regolamento delle selve negli anni antecedenti al 1960. Nella seconda il percorso dalle castagne alla polenta di 'neccio' con un'intervista a Enzo Cervioni su aspetti della vita del passato. Davanti alla chiesa della Madonna della Neve vi è la terza casetta con un'intervista a Mario Rinaldi di Sassi, che i bambini, accompagnati dal CAI, avevano incontrato a novembre. Nella casetta posta prima del paese di Sassi, fa mostra di sé una 'fola' datata 1928 che si raccontava ad Eglio: 'L'acqua delle sette fontane' sia in versione integrale per i grandi, sia in versione ridotta con i disegni per i più piccoli.



Da oggi quindi il sentiero di Sassi, con la sua bellezza naturalistica, ci apre anche la porta su un passato recente, che rischia di essere dimenticato troppo in fretta.