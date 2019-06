Castelnuovo



Andrea Baiocchi nuovo presidente dell’Associazione Compriamo a Castelnuovo

giovedì, 20 giugno 2019, 13:26

E’ Andrea Baiocchi, imprenditore legato al ramo dei supermercati con due punti vendita a Castelnuovo a marchio Simply e già presidente del Castelnuovo Calcio, il nuovo presidente dell’Associazione Compriamo a Castelnuovo – Centro Commerciale Naturale di Confcommercio Lucca.



La nomina di Baiocchi è arrivata al termine dell’assemblea dei soci, molto partecipata, che ha eletto il nuovo consiglio direttivo per il mandato fino a giugno 2022. Conferma per Alessandro Tardelli nel ruolo di vice presidente che sarà affiancato da un altro vice, Fosco Bertoli. Nel consiglio qualche conferma, dai due ex presidenti Federico Magagnini e Gianni Dini a Michel Giannasi, e tanti volti nuovi: Tiziana Biagioni, Federica Franchi, Matteo Lunardi, Andrea Pellegrineschi e Stefano Pioli. Durante l’assemblea, l’associazione ha ospitato anche il neo assessore al commercio, Ilaria Pellegrini, con cui è già iniziato uno stretto lavoro di collaborazione. Sono state segnalate alcune criticità da risolvere, soprattutto sul piano del coordinamento e della comunicazione, poi dopo l’assemblea i consiglieri si sono fermati nella sede di via Farini per eleggere subito il neo presidente.



«E’ un’avventura stimolante, ho sentito la fiducia dei colleghi ed è un onore essere presidente di questa importante associazione – afferma Baiocchi – cercheremo di lavorare tenendo presente l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, ma sempre con l’obiettivo di fare un passo avanti nei rapporti con i nostri associati, in primis, e con le istituzioni. L’associazione svolge da 36 anni un lavoro fondamentale per il territorio, proveremo con il nuovo consiglio a compiere un nuovo salto di qualità».



Oltre alla nomina di presidenti e vice presidenti, ai vari consiglieri sono state date diverse deleghe sui vari aspetti della vita associativa. Intanto, archiviata positivamente la Notte Bianca, i prossimi eventi alle porte sono quelli legati alle aperture serali di luglio che quest’anno si spostano al giovedì a partire dal 4 luglio.