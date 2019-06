"Bullismo e cyberbullismo": premiati due studenti dell'Isi Garfagnana

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 5 giugno 2019, 14:32

Sarà un giugno intenso per l’associazione che riunisce i commercianti del capoluogo garfagnino perché venerdì 14 si terrà la settima edizione della Notte Bianca con un programma ricco e variegato e mercoledì 19 l’assemblea dei soci eleggerà il nuovo consiglio direttivo visto che sono terminati i 3 anni di presidenza...

mercoledì, 5 giugno 2019, 08:41

E' in pieno svolgimento la 100 Ore Modena Classic, una gara riservata alle auto storiche che coniuga turismo di livello con agonismo e che nasce nel cuore delle Terre Estensi transitando in molte località turistiche dove curve e paesaggi segnano un percorso imperdibile per i 109 equipaggi iscritti provenienti da...

martedì, 4 giugno 2019, 19:45

Con il progetto "Fotografando Insieme", studenti e insegnanti dell'Isi Garfagnana hanno allestito all'interno del liceo scientifico di Castelnuovo una mostra di opere artistiche dal carattere inclusivo

martedì, 4 giugno 2019, 13:04

Toscana Energia informa i cittadini che, in qualità di gestore del servizio di distribuzione del gas, prosegue l'operazione di sostituzione dei contatori gas con nuovi misuratori elettronici dotati di telelettura. E' un'attività che interessa tutto il territorio servito dalla società secondo una graduale pianificazione temporale

venerdì, 31 maggio 2019, 18:55

Provincia e comune hanno trovato finalmente un accordo per riaprire la Fortezza di Mont'Alfonso nei week-end, grazie ad un presidio fisso degli autieri, garantendo così a tutti i visitatori di accedere al sito in vista della stagione estiva alle porte

giovedì, 30 maggio 2019, 18:56

E' stato inaugurato oggi, alle 18, l'albergo, ristorante e pizzeria "Antica Lanterna" nella storica sede di via Nicola Fabrizi, proprio a due passi dal centro storico di Castelnuovo