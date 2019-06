Castelnuovo



Ciao Mario

venerdì, 28 giugno 2019, 19:16

di andrea cosimini

Ci sono momenti in cui le parole non bastano. Forse, nemmeno servono. Solo il silenzio può commentare il dolore, straziante, per l'improvvisa perdita di un figlio, di un fratello, di un amico. Un silenzio commovente che si è respirato anche oggi in duomo, a Castelnuovo, per l'ultimo saluto al noto commerciante ed insegnante del capoluogo, Mario Cittadini, volato in cielo all'età di 54 anni dopo essere stato colpito da un fatale infarto nel primo pomeriggio di mercoledì.



La chiesa, gremita, ha a malapena accolto i tanti amici e conoscenti venuti per salutarlo: dal mondo scolastico, perché Mario insegnava educazione fisica nelle scuole superiori, al mondo sportivo, perché le sue due passioni più grandi erano lo sci e i motori. Il suo nome, però, era legato soprattutto all'attività commerciale della sua famiglia. Tutti lo ricordano infatti impegnato nel suo negozio di abbigliamento, "Sandro", vicino alla piazzetta, proprio a due passi dal duomo. Un settore, quello dell'abbigliamento, in cui tutti i suoi familiari erano rinomati: dal papà, Sandro, alla mamma, Grazia, fino al fratello, Francesco.



La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità garfagnina. La sua faccia sorridente, la sua passione, la sua vitalità rimarranno per sempre impresse nella mente di chi lo ha conosciuto. E niente, nemmeno la morte, potrà mai cancellarle dai cuori di chi gli ha voluto bene davvero. Riposa in pace, Mario.