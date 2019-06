Castelnuovo



Compriamo a Castelnuovo, tra Notte Bianca e nuovo consiglio direttivo

mercoledì, 5 giugno 2019, 14:32

Arriva l’estate ed entra nel vivo il programma eventi dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. Sarà un giugno intenso per l’associazione che riunisce i commercianti del capoluogo garfagnino perché venerdì 14 si terrà la settima edizione della Notte Bianca con un programma ricco e variegato e mercoledì 19 l’assemblea dei soci eleggerà il nuovo consiglio direttivo visto che sono terminati i 3 anni di presidenza di Federico Magagnini. Due momenti dunque molto importanti che si succederanno nei prossimi giorni.



La Notte Bianca avrà come ospiti speciali Alessandro Paci, Kagliostro e Benedetta Rossi ovvero i protagonisti di “Attenti al Tubo”, il fortunato programma di Rtv38 che si trasforma in un tour estivo ricco di risate. Sarà lo spettacolo principale, in piazza Umberto dalle 22,30, ma per la prima edizione dell’evento al venerdì sera, così come deciso dall’assemblea dell’associazione, sono tantissimi gli appuntamenti in programma accompagnati dall’apertura straordinaria dei negozi. Il via già alle 18 in piazzetta Ariosto con la presentazione del libro per bambini “Il fabbricante di suoni”. Edito da Arpeggio Libero, il libro è stato scritto da Alessandro Ricci, 38enne di Piazza al Serchio. La presentazione sarà affiancata da letture di parti del libro da parte del gruppo “Nati per leggere”. Per i bambini poi ci sarà il Villaggio realizzato in piazza delle Erbe con gonfiabili, schiuma party e molto altro. Mangiafuoco e giocolieri animeranno le vie del centro storico, mentre la musica Indie sarà protagonista in piazza Olinto Dini con Volpe. Musica che non può mancare alla Grindhouse Arena con The Comedian, al BrilloBar con i Revenge e con uno speciale Dj set Trap/Indie in piazzetta Duomo e spazio anche per chi ama il ballo liscio con “I Ciao” alla ex pista di pattinaggio. Non mancherà la cultura con l’apertura dei monumenti del paese e la visita guidata assieme ad Antonella Poli del locale ufficio IAT (ritrovo in piazza Umberto dalle 21,30). Gastronomia, invece, protagonista nei locali del centro con via Farini che si trasformerà in via della Griglia per una speciale grigliata sotto le stelle. Gli eventi dell’associazione proseguiranno con nuove date: Castelnuovo by night si sposta al giovedì con le aperture serali dei negozi, la Settimana del Commercio dall’8 al 18 agosto e poi ancora dal 22 al 24.