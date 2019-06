Castelnuovo



Francolino Bondi confermato alla presidenza del consiglio: le sue parole

mercoledì, 12 giugno 2019, 18:24

Confermata, in seno al consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana, la figura del presidente del consiglio comunale e conferma per il consigliere di maggioranza Francolino Bondi alla carica. Un voto unanime che soddisfa ampiamente Bondi, alla terza elezione come consigliere.



Questo il suo discorso di insediamento integrale: “Signor Sindaco, signori consiglieri, nel ringraziarvi innanzi tutto per la vostra fiducia, desidero assicurare che nei lavori di questa assemblea garantirò tutti allo stesso modo, maggioranza e minoranza sia per ragioni istituzionali sia per la ferma convinzione che un ampio e democratico confronto conduca alle migliori decisioni”.

“Chi fra i consiglieri mi conosce (e sono i più) sa che le mie intenzioni sono reali e concrete per averle potuto constatare - credo - nella passata consigliatura durante la quale ho già avuto l’onore di presiedere i lavori di questa assemblea, lavori che si sono svolti, grazie in primo luogo alla correttezza ed al senso civico e istituzionale di tutti i suoi componenti, in un clima di sereno e proficuo dibattito. Sono convinto che con l’aiuto e la collaborazione di tutti così sarà anche nel quinquennio che stasera sta per avere inizio. Da parte mia mi impegnerò perché siano sempre in primo piano le questioni che stanno a cuore ai cittadini. Fra alcune iniziative che mi propongo di portare avanti mi è particolarmente cara quella relativa alla istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Negli anni passati mi sono incontrato con tanti alunni delle nostre scuole e ho potuto rilevare, con grande soddisfazione, il vivo interesse degli allievi al ruolo del Comune e alle problematiche che lo caratterizzano. In più di un’occasione, i ragazzi si sono mostrati anche attenti osservatori e puntuali suggeritori. Il coinvolgimento dei nostri giovani attraverso un organismo come questo credo sia anche un modo utile ed efficace per avvicinarli e renderli maggiormente partecipi, da cittadini interessati e consapevoli, alle istituzioni. Signor Sindaco, signori consiglieri vi ringrazio dell’attenzione e auguro a tutti noi di lavorare con il massimo impegno e dedizione per la promozione e lo sviluppo della nostra città, del nostro Comune e per il bene di tutti i cittadini a cominciare da chi ha più necessità e bisogno di ascolto. Grazie e buon lavoro”.