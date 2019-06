Castelnuovo



Iam Festival al via con l'Orchestra Cupiditas

giovedì, 27 giugno 2019, 14:17

La musica classica della sinfonia “Dal nuovo mondo” di Dvorak, eseguita da un’orchestra di 60 elementi aprirà venerdì 28 giugno, alle 21,15, la 17esima edizione 2019 dell’International Academy of Music Festival, al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana.



La manifestazione che dal 2003 porta nella Valle del Serchio alcuni tra i migliori interpreti di musica da camera della scena internazionale, prende così il via e prosegue fino al 20 luglio. Il festival beneficia del sostegno economico e istituzionale della Regione Toscana, richiamando ogni anno musicisti provenienti dai cinque continenti ad animare Castelnuovo e la Valle del Serchio, grazie all’organizzazione della Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana.



Un’apertura quindi sotto il segno del grande concerto sinfonico: un evento speciale realizzato grazie al sostegno di Banca Mediolanum, che vede protagonista l’Orchestra Cupiditas, diretta da Pietro Mazzetti con il violino solista, Joerdis Bermann. Cupiditas, nel nome dell’orchestra il "desiderio ardente" di suonare insieme, di condividere forti emozioni: è questo che unisce i più di settanta ragazzi di quest'orchestra giovanile. Alla base si colloca la forte volontà di crescere attraverso un'esperienza intrisa di professionalità e profondo rispetto reciproco: una pazzia, un messaggio forte ed in controtendenza rispetto a quanto offerto dal mondo di oggi, così chiuso nei confronti di ogni nuova attività o iniziativa, soprattutto artistica. Un progetto che parte dal basso, ideato e gestito dai ragazzi stessi: autentici talenti, nati e cresciuti per lo più nella compagine fiorentina della Scuola di Musica di Fiesole e del Conservatorio Cherubini di Firenze, un binomio che da sempre offre altissimi livelli di formazione.

Il programma della serata prevede: oltre alla Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” di Dvorak, il concerto per violino n.5 di Mozart.



Costo biglietto 13 euro; ridotto 10 (Under 26, Over 65, Soci Scuole Civiche di Musica della Provincia di Lucca, soci Filarmoniche della Provincia di Lucca, soci dei cori della Provincia di Lucca). Bambini sotto i 14 anni gratuito.



Il Festival, prosegue con un cartellone di numerosi concerti, vede fra i propri sostenitori le massime istituzioni del territorio come: Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione dei Comuni, Regione Toscana, Provincia di Lucca e i Comuni di: Fosciandora, Camporgiano, Careggine, Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, Pieve Fosciana, a cui si aggiunge Borgo a Mozzano. Fondamentale il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Banco di Credito Cooperativo di Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Banca Mediolanum; a fianco del festival anche le aziende Guidi Gino e Idrotherm, nonché la ProLoco di Castelnuovo di Garfagnana.



Sabato 29 giugno, appuntamento con il “Garfagnana music tour” per inediti percorsi musicali. Dopo il successo degli scorsi anni, torna il tour musicale che ci porta alla scoperta di alcuni angoli della Garfagnana, nel suggestivo connubio con i concerti di musica classica, a 15 euro, compresa cena e bus, per info cell. 3884671502).



