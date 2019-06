Castelnuovo



Iam Festival, cento artisti da tutto il mondo in valle

lunedì, 24 giugno 2019, 15:47

di giulia del chiaro

Torna l’appuntamento estivo di Castelnuovo Garfagnana, con la musica da camera e con i protagonisti della musica classica internazionale, che vedrà esibirsi, per l’edizione 2019 dello Iam Festival, cento artisti con un repertorio che, oltre alla musica da camera, prevede un calendario jazz per un programma che, denso di appuntamenti, estenderà la propria durata con eventi dal 28 giugno al 20 luglio.

Nato nel 2003, il Festival, organizzato dalla Scuola Civica di Musica di Castelnuovo Garfagnana, da 17 anni accoglie artisti provenienti dai più famosi conservatori mondiali – tra cui Mosca, Monaco e New York – ed è uno dei tre eventi europei affiliati al celebre Summit Music Festival di New York.

A sostenere l’appuntamento annuale con la cultura musicale era presente, questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione, il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi: “un punto di riferimento, per la stagione estiva della nostra valle – ha detto – che, oltre ad avere un carattere internazionale, è un’iniziativa che non rimane fine a se stessa, ma si radica sul nostro territorio con un respiro culturale di alto livello”.

La manifestazione, che rientra nel progetto della regione “La Toscana dei Festival”, per il suo 17° anno di attività, ha richiamato i migliori artisti del panorama musicale mondiale, provenienti da ogni parte di Europa, dall’America e dall’Asia, che invaderanno di note la valle de Serchio e Castelnuovo con oltre 30 concerti in programma.

“Il passaggio del testimone tra le generazioni di artisti costituisce l’anima del Festival” ha spiegato il direttore organizzativo, Piero Gaddi. Una delle peculiarità dell’iniziativa, infatti, è data dai corsi di perfezionamento, tenuti da concertisti ed insegnanti di fama mondiale, capaci di attrarre studenti da ogni parte del mondo per dare vita a confronti e momenti musicali irripetibili.

Anche se già dalle scorse edizioni lo Iam accoglieva eventi jazz, la novità di quest’anno è l’introduzione di un vero e proprio cartellone di concerti jazz – il Mami Jazz – con ospiti come Ivan Mazuze, Federica Gennai Quintet ed altri.

Ad aprire il festival questo venerdì, il concerto sinfonico, alle 21. 15 al teatro Alfieri, realizzato grazie al sostegno di Banca Mediolanum, con l’orchestra Cupiditas (costo del biglietto 13 intero e 10 ridotto). Sabato 29 giugno l’appuntamento sarà, invece, con il “Garfagnana Music Tour” che prevede la possibilità, al costo di 15 euro, di salire in pullman alle 15 lasciandosi trasportare per un pomeriggio di musica e relax (per prenotare è possibile chiamare al 3884671502). Domenica 30 nel pomeriggio, alle 17.30 nella sala Suffredini di Castelnuovo, cominceranno le esibizioni ad ingresso gratuito, tenute da giovani talenti, con la pianista Nianyi Huang. Durante la serata, alle 21.15, sarà, invece, la volta di Alessandro Taverna con un recital pianistico al Teatro Alfieri.

Il 2, 3 e 4 luglio saranno dedicati a maestri di musica da camera che hanno fatto la storia: il 2, alle 21.15 nella chiesa dei Cappuccini di Castelnuovo, si esibiranno nomi come Linda Veleckis Nussbaum e Gena Raps; il 3, alle 17.30 nella sala Suffredini, andranno in scena i due pianisti Xuting Zhao e Mijeong Kim; il 4, dopo l’esibizione pomeridiana, alle 17.30 nella sala Suffredini, del San Diego Youth Cello Quartet, nella chiesa dei Cappuccini, alle 21.15, sarà la volta del tenore Nils Neubert, della pianistra coreana Yuri Kim, della violinista Irina Tseitlin e dei pianisti Dinara Abdurasulova e Efrem Briskin.

La finale del concorso dei migliori allievi del festival, ad ingresso gratuito, avrà luogo il 5 luglio nella sala Suffredini alle 21.15.

L’appuntamento successivo, nella chiesa di San Giovanni Battista a Pieve a Fosciana, sarà quello del 6 luglio alle 21.15 con un concerto di musica da camera dei grandi maestri. Il 7 luglio al Teatro Alfieri, alle 21.15, si svolgerà, invece, il concerto finale dei migliori gruppi di studenti offrendo un’occasione unica per apprezzare le promesse del panorama musicale internazionale.

A partire dall’11 luglio il festival proseguirà con una serie di incontri col jazz: l’11, alle 21.30, si esibirà l’Ivan Mazuze Quartet in piazza Vittorio Emanuele a Gallicano, il 12 luglio, alle 21.30, sarà la volta del Federica Gennai Quintet a Fabbriche di Vallico, il 13, alle 21.15, l’appuntamento sarà con il Quartetto Minerva al Teatro Verzura di Borgo a Mozzano, il 18 sarà, invece, la Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo ad ospitare un concerto Jazz alle 21.30 ed il 19, in Piazza Umberto I a Castelnuovo, si esibirà, alle 22.15, lo Scott Hamilton quintet.

La giornata conclusiva del 20 luglio prevede, dalle 18.30 alle 21, l’esibizione dei gruppi del mami jazz e alle 22.15 quella dell’Olivia Trummer quartet.

Per i concerti dei docenti il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto (under 26, over 65 e soci di scuole civiche di musica, soci di filarmoniche e soci di cori della provincia di Lucca). L’ingresso è invece gratuito per i bambini sotto i 14 anni.

Altre informazioni sono disponibili sul sito www.iamitalia.com o sulle pagine Facebook ed Intragram del Festival.